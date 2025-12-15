OEA sobre elecciones: "Hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados"

Washington, Estados Unidos.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una reunión para recibir información sobre las elecciones generales celebradas en Honduras. La Misión de Observación Electoral (MOE) constató atrasos en el proceso, pero no encontró indicios que pongan en duda los resultados.

Durante la sesión extraordinaria en el salón Simón Bolívar, Eladio Loizaga, jefe de la MOE-OEA explicó que continúan con un análisis integral del proceso, basándose en la normativa, la observación directa y reuniones con diversos actores, siempre manteniendo objetividad y neutralidad.

El jefe de la misión señaló que el proceso electoral estuvo marcado desde su inicio por conflictos entre miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral, situación que, según dijo, representó un retroceso en comparación con procesos anteriores, tanto en aspectos técnicos como en la gobernanza de las instituciones electorales.

En un análisis estructural, Loizaga indicó que "parece ser la propia estructura partidista de las autoridades electorales lo que explicaría parte de los contratiempos y dificultades que el proceso ha enfrentado".

Añadió que estos conflictos internos provocaron retrasos en la aprobación de protocolos, reglamentos y adjudicaciones, lo que puso en riesgo el calendario electoral y generó incertidumbre en la ciudadanía. A su juicio, las etapas pre y postelectorales evidenciaron que las autoridades “constantemente pusieron sus intereses partidistas por encima del éxito del proceso electoral”.