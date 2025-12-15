Cossette López denuncia a miembros de partidos por retrasar el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó que representantes del partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal acreditados para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) se niegan a participar en los escrutinios, lo que ha impedido el inicio del recuento especial de las actas.

A través de una publicación en su red social X, López denunció que estos miembros "están ejerciendo actos ilícitos en los recintos del CNE y han herido a varias personas".

La consejera atribuyó la responsabilidad "directa" a los partidos políticos señalados y afirmó que "han utilizado las JEVR como mecanismo para invadir espacios del CNE y ejecutar actos sediciosos, a través de sus representantes, que se niegan a hacer su trabajo".

López reiteró que los escrutinios especiales no han comenzado porque, según dijo, "están ejerciendo presiones ilícitas sobre el CNE, exigiendo ejecutar recuentos al margen de la ley". Añadió que estas acciones constituyen delitos electorales y atentan contra el cronograma electoral y la posibilidad de una declaratoria oportuna por parte del órgano competente.

En su publicación, López incluyó capturas de pantalla con citas del Código Penal y enfatizó los delitos de rebelión y sedición.

"El CNE está listo para ejecutar los procesamientos con base en ley; se pueden realizar ya. La responsabilidad está del lado de los partidos políticos mencionados", concluyó la consejera.