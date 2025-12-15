Cossette López denuncia a miembros de partidos por retrasar el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó que representantes del partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal acreditados para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) se niegan a participar en los escrutinios, lo que ha impedido el inicio del recuento especial de las actas.
A través de una publicación en su red social X, López denunció que estos miembros "están ejerciendo actos ilícitos en los recintos del CNE y han herido a varias personas".
La consejera atribuyó la responsabilidad "directa" a los partidos políticos señalados y afirmó que "han utilizado las JEVR como mecanismo para invadir espacios del CNE y ejecutar actos sediciosos, a través de sus representantes, que se niegan a hacer su trabajo".
López reiteró que los escrutinios especiales no han comenzado porque, según dijo, "están ejerciendo presiones ilícitas sobre el CNE, exigiendo ejecutar recuentos al margen de la ley". Añadió que estas acciones constituyen delitos electorales y atentan contra el cronograma electoral y la posibilidad de una declaratoria oportuna por parte del órgano competente.
En su publicación, López incluyó capturas de pantalla con citas del Código Penal y enfatizó los delitos de rebelión y sedición.
"El CNE está listo para ejecutar los procesamientos con base en ley; se pueden realizar ya. La responsabilidad está del lado de los partidos políticos mencionados", concluyó la consejera.
Sin avances
El escrutinio especial, determinante para definir el resultado de la elección presidencial entre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, estaba previsto para iniciar el domingo 14 de diciembre o, a más tardar, este lunes 15, según lo informado por las autoridades electorales.
El CNE aseguró que el espacio físico, la logística y los mecanismos de control ya están listos; sin embargo, hasta este domingo el proceso no había comenzado, a la espera de que los partidos completen el envío de sus representantes a las JEVR.
López informó además que el escrutinio contará con más de 170 cámaras que transmitirán en vivo, con el objetivo de garantizar transparencia, trazabilidad y control ciudadano, y que el proceso se desarrollará en dos turnos de 12 horas.
En medio de la expectativa, surgieron diferencias entre los consejeros del CNE. El consejero Marlon Ochoa aseguró que el pleno solo habría decidido someter a escrutinio especial 1,081 actas del nivel presidencial, de un total de 2,773 que, según él, presentan inconsistencias. En su cuenta de X, Ochoa sostuvo que existen 17,036 actas con distintos tipos de inconsistencias y planteó practicar el conteo voto por voto en todas las actas presidenciales con irregularidades.
Ante estos señalamientos, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, desmintió que el escrutinio especial se limite a esas 1,081 actas y aclaró que el pleno acordó iniciar de oficio con ese número de maletas del nivel presidencial, sin que ello signifique que serán las únicas revisadas.
Mientras tanto, el escrutinio especial continúa sin iniciar, pese a que el espacio físico, la tecnología y los protocolos de seguridad ya se encuentran instalados.