Centro Logístico Electoral listo, pero sin avance en el escrutinio especial del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que el espacio físico, la logística y los mecanismos de control para el escrutinio especial ya están listos; sin embargo, hasta este domingo el proceso aún no ha comenzado, a la espera de que los partidos políticos completen el envío de sus representantes a las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).
El escrutinio especial, que será determinante para definir el resultado de la elección presidencial entre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, estaba previsto para iniciar este domingo 14 de diciembre o, a más tardar, el lunes 15, según lo informado previamente por las autoridades electorales.
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reiteró que las credenciales de los miembros de las JEVR ya fueron entregadas y que se continúa con el proceso de enrolamiento para garantizar un ingreso seguro del personal acreditado. No obstante, precisó que, aunque ya se han presentado representantes de los partidos Nacional y Libre, aún no han llegado delegados de otras fuerzas políticas, lo que impide el arranque formal del proceso.
Por su parte, la consejera Cossette López informó que el escrutinio contará con más de 170 cámaras que transmitirán en vivo, con el objetivo de garantizar transparencia, trazabilidad y control ciudadano durante cada etapa del recuento. Según el CNE, el proceso se desarrollará en dos turnos de 12 horas.
En medio de la expectativa por el inicio del proceso, surgieron diferencias entre los consejeros del CNE. El consejero Marlon Ochoa aseguró que el pleno solo habría decidido someter a escrutinio especial 1,081 actas del nivel presidencial, de un total de 2,773 que, según él, presentan inconsistencias.
A través de su cuenta de X, Ochoa sostuvo que existen 17,036 actas con distintos tipos de inconsistencias, incluyendo diferencias con el sistema biométrico, falta de firmas, errores de suma o actas no recibidas, y manifestó que su postura es que se practique el conteo especial voto por voto en todas las actas presidenciales con irregularidades.
Ante estos señalamientos, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, salió al paso y desmintió que el escrutinio especial vaya a limitarse únicamente a esas 1,081 actas. En su pronunciamiento, aclaró que el pleno acordó iniciar de oficio el escrutinio especial con ese número de maletas del nivel presidencial, sin que ello signifique que serán las únicas revisadas.
“Nadie dijo que serían las únicas que irían a escrutinio especial en ese nivel electivo”, puntualizó Hall, al explicar que el CNE aún no ha abordado formalmente las solicitudes de escrutinio especial presentadas por los partidos políticos, cuyo plazo de entrega sigue vigente, ni ha realizado el análisis correspondiente conforme a la ley.
La titular del órgano electoral cuestionó interpretaciones que, a su juicio, generan confusión y retrasos en el proceso, y advirtió sobre el impacto de la desinformación en un momento clave del calendario postelectoral.
El pronunciamiento de Hall también dio respuesta a las afirmaciones de Ochoa, quien había sugerido que la selección de las 1,081 actas marcaba el alcance total del escrutinio especial en el nivel presidencial, interpretación que fue rechazada por la presidenta del CNE.
Mientras tanto, el escrutinio especial continúa sin iniciar, pese a que el espacio físico, la tecnología y los protocolos de seguridad ya se encuentran instalados.
El avance del proceso depende ahora de que los partidos políticos completen la acreditación de sus representantes y de que el pleno del CNE continúe con el análisis de las impugnaciones y solicitudes conforme a los plazos establecidos por la ley electoral.