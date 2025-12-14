Centro Logístico Electoral listo, pero sin avance en el escrutinio especial del CNE

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reiteró que las credenciales de los miembros de las JEVR ya fueron entregadas y que se continúa con el proceso de enrolamiento para garantizar un ingreso seguro del personal acreditado. No obstante, precisó que, aunque ya se han presentado representantes de los partidos Nacional y Libre, aún no han llegado delegados de otras fuerzas políticas, lo que impide el arranque formal del proceso.