Con quema de llantas, simpatizantes de Libre se toman carretera CA-5 en carril que conduce a la zona norte

Tegucigalpa, Honduras.- Tomada amaneció este día la carretera CA-5, que conduce a la zona norte del país, a la altura de la aldea La Cuesta de Comayagüela, por militantes del partido Libertad y Refundación (Libre). Uno de los carriles fue bloqueado por completo cuando los simpatizantes de este partido comenzaron a quemar llantas en la zona. Cabe destacar que el grupo estaba conformado por aproximadamente 16 personas encapuchadas, todas portando distintivos del partido oficialista.

Con banderas y capuchas, los simpatizantes llegaron en horas tempranas de este lunes 15 de diciembre. Un vehículo sin placas transportaba las llantas, mientras una densa capa de humo cubría el lugar. La toma ha obstaculizado el paso vehicular y a esta hora de la mañana se registra una larga fila de automóviles. El carril de entrada a Tegucigalpa permanece habilitado, pero no hay salida desde la capital hacia la zona norte del país. La toma ocurre en medio de un retrasado escrutinio especial en el que la candidata de Libre, Rixi Moncada, continúa ocupando el tercer lugar en los resultados electorales. Los militantes del partido de gobierno prometieron salir a defender el supuesto triunfo de Jorge Aldana, quien disputa la alcaldía del Distrito Central con Juan Diego Zelaya.