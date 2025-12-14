Sistema de datos del CNE se reanuda tras 135 horas de interrupción en conteo electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Tras más de 135 horas de haber quedado paralizado el sistema de divulgación de datos del CNE, a eso de las 3:45 de la tarde de este domingo 14 de diciembre se reanudó la transmisión de actas.
El sistema había dejado de mostrar cambios desde la 1 de la madrugada del día martes -9 de diciembre- extendiendo la agonía de los hondureños que esperan la declaratoria oficial.
Estos resultados no corresponden al escrutinio especial, que hasta las 4 de la tarde de este 14 de diciembre no ha iniciado.
Hasta las 4:25 de la tarde, el sistema el proceso de transmisión alcanzó un 99.75% de las actas, es decir que solo restan 48 actas de las 115 que habían quedado pendientes.
Según el CNE, el candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, se mantiene liderando conteo con 1,304,263 de votos, lo que representa un 40.55%. Mientras que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se mantiene en segundo lugar con 1,260,270 votos, un 39.18%.
Escrutinio especial
El escrutinio especial estaba programado para las 7:00 de la mañana de este domingo 14 de diciembre, sin embargo, los obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de partidos y pendientes tecnológicos han impedido su inicio, según informaron autoridades del CNE.
Asimismo, se denunció que el proceso también ha sido retrasado por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, representante de Libre, no ha dado su voto por escrito para autorizarlo.
No obstante, el CNE asegura estar preparado y espera completar acreditaciones, procedimientos tecnológicos y la autorización formal de Ochoa para comenzar el recuento. Mientras tanto, el conteo de actas sigue avanzando en el sistema del órgano electoral.