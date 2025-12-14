Sistema de datos del CNE se reanuda tras 135 horas de interrupción en conteo electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Tras más de 135 horas de haber quedado paralizado el sistema de divulgación de datos del CNE, a eso de las 3:45 de la tarde de este domingo 14 de diciembre se reanudó la transmisión de actas.

El sistema había dejado de mostrar cambios desde la 1 de la madrugada del día martes -9 de diciembre- extendiendo la agonía de los hondureños que esperan la declaratoria oficial.

Estos resultados no corresponden al escrutinio especial, que hasta las 4 de la tarde de este 14 de diciembre no ha iniciado.