Cossette López: "Quieren obligarnos a que rompamos la ley bajo coacciones ilícitas y presiones políticas"

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció que el órgano electoral enfrenta fuertes presiones políticas y coacciones ilícitas para actuar al margen de la ley, en vísperas de iniciar con el escrutinio especial, que definirá quién ganó a nivel presidencial las elecciones generales en Honduras. “Quieren obligarnos a que rompamos la ley bajo coacciones ilícitas y presiones políticas, que nos apartemos de las normas y actuemos de forma parcializada y arbitraria. NO LO HARÉ”, afirmó en un extenso mensaje publicado en X. López recordó que el CNE está legalmente obligado a cumplir cada una de las fases del proceso conforme a la normativa vigente. “El CNE tiene el deber de agotar TODAS las etapas que conforme a Ley y reglamentos corresponda y mediante los procedimientos establecidos”, subrayó.

"La agitación social que se pretende provocar desde la desinformación y la manipulación solo contribuye a dañar el resultado del civismo con que Honduras salió a votar", señaló. La consejera informó que ya se están emitiendo resoluciones para avanzar en el proceso electoral. "Se están comenzando a emitir los acuerdos para escrutinios especiales y habrá más, conforme al procedimiento y los recursos que con base en la ley tengan lugar", explicó. En su declaración, López describió el proceso electoral como un escenario de permanente confrontación. "Toda la elección ha sido una guerra y seguimos luchando. Cada etapa ha sido una batalla distinta", expresó, al tiempo que defendió la jornada electoral. "El 30 de noviembre, con todo, fue lo que deseamos como autoridades y como pueblo". Asimismo, cuestionó a los actores que solo validan el proceso cuando los resultados les favorecen. "¿Y si el resultado cambia en las siguientes etapas y les favorece? ¿Qué harán con los destrozos que han hecho?", preguntó, calificando de inconsecuente la postura de quienes desacreditan el proceso. "No es posible que sean tan inconsecuentes, faltos de objetividad y que el proceso solo les resulte aceptable cuando les favorece".