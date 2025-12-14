Zambrano a Libre sobre no reconocer elecciones: "Quedaron pulverizados en tercer lugar"

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, cuestionó las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya y del partido Libertad y Refundación (Libre), luego de que su candidata presidencial, Rixi Moncada, anunciara que no reconocerá los resultados de las elecciones generales.
"Después de escuchar el montón de tonterías del destructor de la Democracia Mel Zelaya en esa asamblea de los ñangaras, es increíble que diga que Xiomara le va a entregar el poder a Rixi cuando quedaron pulverizados en 3 lugar, o escuchar decir que si el mandadero de Marlon Ochoa no firma no hay declaratoria y así no habrá nuevo gobierno para quedarse a la brava”, expresó Zambrano.
El legislador nacionalista sostuvo que las afirmaciones de Libre desconocen la voluntad popular expresada en las urnas y calificó el discurso del oficialismo como una reacción a los resultados adversos.
“Realmente están quedando locos de la cachimbeada que les pegó el pueblo hondureño, disculpen el lenguaje, pero ya han caído en una zona de chabacanería que no admite otro tipo de expresión”, añadió.
Después de escuchar el montón de tonterías del destructor de la Democracia Mel Zelaya en esa asamblea de los Ñangaras, es increíble que diga que Xiomara le va a entregar el poder a rixi cuando quedaron pulverizados en 3 lugar , o escuchar decir que si el mandadero de Marlon ochoa... https://t.co/xx6Dij00Ch— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) December 14, 2025
Zambrano afirmó que el país se encuentra a la espera de un cambio político y aseguró que la ciudadanía ya envió un mensaje claro en las elecciones generales. "Honduras cuenta las horas y los minutos para que se vayan todos ustedes radicales y sectarios que mal gobernaron el país, más de 3 millones de hondureños en la elección les dijo #FueraElFamilión y #LibreNuncaMás", señaló.
Las declaraciones del jefe de bancada se producen luego de que la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, afirmara que su partido no reconocerá los resultados electorales por considerar que el proceso estuvo marcado por irregularidades, coacción y amenazas a la población.
“Nosotros jamás reconoceremos las elecciones de la trampa, de la argucia, del artificio y del engaño al pueblo hondureño, y estamos del lado que votó por nosotros y por el lado del pueblo que no votó por nosotros, coaccionado, amenazado, asediado”, declaró Moncada al referirse al proceso.
Según la última actualización del portal de resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con fecha martes 9 de diciembre y el 99.40% de las actas escrutadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, lidera la contienda con 1,298,835 votos (40.52 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,256,428 votos (39.20%). Rixi Moncada se ubica en el tercer lugar con 618,448 votos (19.29%).