Zambrano a Libre sobre no reconocer elecciones: "Quedaron pulverizados en tercer lugar"

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, cuestionó las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya y del partido Libertad y Refundación (Libre), luego de que su candidata presidencial, Rixi Moncada, anunciara que no reconocerá los resultados de las elecciones generales.

"Después de escuchar el montón de tonterías del destructor de la Democracia Mel Zelaya en esa asamblea de los ñangaras, es increíble que diga que Xiomara le va a entregar el poder a Rixi cuando quedaron pulverizados en 3 lugar, o escuchar decir que si el mandadero de Marlon Ochoa no firma no hay declaratoria y así no habrá nuevo gobierno para quedarse a la brava”, expresó Zambrano.

El legislador nacionalista sostuvo que las afirmaciones de Libre desconocen la voluntad popular expresada en las urnas y calificó el discurso del oficialismo como una reacción a los resultados adversos.

“Realmente están quedando locos de la cachimbeada que les pegó el pueblo hondureño, disculpen el lenguaje, pero ya han caído en una zona de chabacanería que no admite otro tipo de expresión”, añadió.