Asamblea de Libre aprueba que Marlon Ochoa no firme declaratoria del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- La Asamblea General del partido Libertad y Refundación (Libre) aprobó la tarde de este sábado -13 de diciembre- por unanimidad que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, no firme la declaratoria oficial de resultados de las recientes elecciones generales. La resolución fue adoptada durante una asamblea realizada este día en Siguatepeque, convocada por el coordinador general del partido, Manuel Zelaya Rosales. En la reunión, Zelaya consultó a las bases si Ochoa debía suscribir la declaratoria que emitirá el Consejo Nacional Electoral (CNE), recibiendo como respuesta un contundente “no” por parte de los asistentes.

Desde Libre reiteraron que no reconocen los resultados electorales, al considerar que el proceso fue "el más intervenido en la historia del país". El partido insistió en su discurso que se gestó un presunto fraude electoral, señalando fallas en el sistema de transmisión y divulgación de actas, así como supuesta injerencia externa y del crimen organizado, que -según denunciaron- habría intimidado a la población durante la jornada electoral. Manuel Zelaya acusó al bipartidismo tradicional -Partido Nacional y Partido Liberal- de recurrir a la injerencia de Estados Unidos para intentar incidir en los resultados. "Imagínense lo débil que es el bipartidismo, que tuvo que recurrir a Washington y al presidente Donald Trump para intentar detener a la mejor candidata que ha tenido este país, Rixi Moncada", expresó Zelaya, quien aseguró que esas fuerzas políticas no volverán a tener la misma influencia debido a la conciencia política desarrollada por la ciudadanía en las últimas dos décadas.