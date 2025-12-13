Francois Valérian insta al CNE y partidos a asegurar transparencia en conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la crisis poselectoral en el país, el presidente de Transparencia internacional, Francois Valérian, instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a garantizar un conteo de votos transparente y a los partidos políticos a respetar los resultados. El funcionario expresó a través de sus redes sociales que "el pueblo hondureño ha demostrado su compromiso con la democracia", por lo que señaló que ahora "le corresponde al CNE garantizar un conteo transparente y oportuno y a los partidos políticos a respetar los resultados oficiales.

El pronunciamiento del líder de Transparency International (@anticorruption) fue en respaldo al comunicado de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que recientemente emitió un comunicado. El comunicado de la ASJ, firmado por diversos sectores sociales, rechaza los "llamados al caos" y pide a las autoridades que actúen con responsabilidad ante la crisis política que vive el país. "Consideramos inaceptable y condenamos que actores políticos pretendan desconocer la voluntad popular", dice parte del documento, haciendo énfasis en la importancia de mantener el orden democrático. La ASJ instó al CNE a garantizar la integridad del proceso de revisión de las actas con inconsistencias identificadas, y a divulgar los resultados en tiempo real para fortalecer la confianza ciudadana.

Desde diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo sectores juveniles, mujeres, academia, iglesias y el sector privado, se ha hecho un llamado unificado a evitar acciones que puedan desestabilizar el país. La comunidad internacional, por su parte, ha manifestado confianza en el proceso, con observadores que aseguran que hasta ahora no hay evidencia de fraude o alteraciones en los resultados. El Consorcio de Observadores Electorales por Honduras (COEH), apoyado por el National Democratic Institute (NDI), ratificó que las etapas observadas no muestran indicios de manipulación electoral, reafirmando la legitimidad de la voluntad popular expresada en las urnas.

Escrutinio especial