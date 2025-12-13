Ana Paola Hall sobre rumores de afinidad política: "¡Yo no tengo precio!"

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las constantes críticas sobre el escrutinio especial y supuestas afinidades políticas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reaccionó una vez más y afirmó que no tiene precio y que el sacrificio que ha hecho durante este proceso electoral es "enorme y se vuelve más complejo".

La consejera, a través de un extenso mensaje en su cuenta de Twitter, mencionó que al estar al frente del CNE también se ha visto afectada su libertad e integridad física, no obstante, afirmó que "todo cae por su peso".

Además, aclaró que ha sido liberal desde la "cuna" y de convicción, por lo que no entiende por qué hay dudas en este momento.