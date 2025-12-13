Ana Paola Hall sobre rumores de afinidad política: "¡Yo no tengo precio!"

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las constantes críticas sobre el escrutinio especial y supuestas afinidades políticas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reaccionó una vez más y afirmó que no tiene precio y que el sacrificio que ha hecho durante este proceso electoral es "enorme y se vuelve más complejo".
La consejera, a través de un extenso mensaje en su cuenta de Twitter, mencionó que al estar al frente del CNE también se ha visto afectada su libertad e integridad física, no obstante, afirmó que "todo cae por su peso".
Además, aclaró que ha sido liberal desde la "cuna" y de convicción, por lo que no entiende por qué hay dudas en este momento.
De igual forma, aseguró que pese a las campañas de desinformación no se distraerá de sus responsabilidades y actuará de "forma decente y honesta que siempre he hecho. ¡Yo no tengo precio!".
A sus amigos y colaboradores del CNE les pidió no hacer caso de los rumores "que pretenden mancharlos, la historia les hará justicia y yo lucharé para que así sea".
"¡Con fuerza, disciplina y amor de país, juntos terminaremos las Elecciones Generales 2025; tal como hace años repito: lo haremos llueva, truene o relampaguee!", concluyó su mensaje.
De acuerdo con las previsiones del CNE, el escrutinio especial podría iniciar durante el fin de semana o, a más tardar, el próximo lunes, dependiendo de las condiciones logísticas y operativas.
El escrutinio especial es una fase determinante para la transparencia y la certeza de los resultados electorales, en un contexto marcado por la expectativa de los partidos políticos y la ciudadanía sobre el desenlace del proceso electoral en Honduras.