A dos semanas de las elecciones de Honduras: sin un ganador oficial y un polémico escrutinio

Tanto Nasralla, que también denuncia irregularidades al asegurar ser el ganador las elecciones, como el Partido Libre han solicitado al ente electoral un escrutinio especial de voto por voto para definir al virtual triunfador, mientras que Asfura pidió este viernes que el escrutinio especial sea transmitido públicamente por televisión, con el fin de que "no haya duda de los resultados", y que así el próximo gobierno pueda "trabajar en paz y tranquilidad" por Honduras.