De los 60 a los 73: candidatos a diputados más veteranos que estarían el Congreso Nacional

Con edades que oscilan entre los 60 y 73 años, estos legisladores ocuparían un curul en el próximo Congreso. Aunque los resultados finales aún están pendientes, algunos de ellos figuran entre los más votados y están formando parte del total de 128 diputados.
José Salomón Nazar Ordoñez, de 73 años, va por el departamento de Francisco Morazán en el Partido Liberal.
Hugo Rolando Noé Pino, de 70 años, va por el departamento de Francisco Morazán en el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Alberto Chedrani Castañeda, de 68 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Nacional.
Melbi Concepción Ortiz Murillo, de 60 años, va por el departamento de Yoro en el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Rolando Contreras Mendoza, de 67 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Innovación y Unidad (PINU).
José Jaar Mudenat, de 66 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Nacional.
Samuel Armando de Jesús García Salgado, de 66 años, va por el departamento de Olancho en el Partido Liberal.
Luz Ernestina Mejía Portillo, de 65 años, va por el departamento de Francisco Morazán en el Partido Liberal.
Wenceslao Lara Orellana, de 63 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Liberal.
Carlos Alberto Umaña David, de 61 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Liberal.
Alfonzo Ordóñez Rodríguez, de 61 años, va por el departamento de Atlántida en el Partido Liberal.
Roberto Pineda Chacón, de 61 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Liberal.
Carlos Eduardo Cano Martínez, de 61 años, va por el departamento de Olancho en el Partido Nacional.
Alejandro Antonio Canelas Cardona, de 60 años, va por el departamento de Atlántida en el Partido Liberal.
Fani Noemí Santos Portillo, de 60 años, va por el departamento de Ocotepeque en el Partido Liberal.