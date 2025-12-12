  1. Inicio
De los 60 a los 73: candidatos a diputados más veteranos que estarían el Congreso Nacional

Entre los Baby Boomer y la Generación X, ellos son los candidatos a diputados más veteranos que están quedando electos para el Congreso Nacional 2026-2030

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 17:42
Con edades que oscilan entre los 60 y 73 años, estos legisladores ocuparían un curul en el próximo Congreso. Aunque los resultados finales aún están pendientes, algunos de ellos figuran entre los más votados y están formando parte del total de 128 diputados.

 Foto: Redes sociales
José Salomón Nazar Ordoñez, de 73 años, va por el departamento de Francisco Morazán en el Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Hugo Rolando Noé Pino, de 70 años, va por el departamento de Francisco Morazán en el Partido Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: Redes sociales
Alberto Chedrani Castañeda, de 68 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Melbi Concepción Ortiz Murillo, de 60 años, va por el departamento de Yoro en el Partido Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: Redes sociales
Rolando Contreras Mendoza, de 67 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Innovación y Unidad (PINU).

 Foto: Redes sociales
José Jaar Mudenat, de 66 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Samuel Armando de Jesús García Salgado, de 66 años, va por el departamento de Olancho en el Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Luz Ernestina Mejía Portillo, de 65 años, va por el departamento de Francisco Morazán en el Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Wenceslao Lara Orellana, de 63 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Carlos Alberto Umaña David, de 61 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Alfonzo Ordóñez Rodríguez, de 61 años, va por el departamento de Atlántida en el Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Roberto Pineda Chacón, de 61 años, va por el departamento de Cortés en el Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Carlos Eduardo Cano Martínez, de 61 años, va por el departamento de Olancho en el Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Alejandro Antonio Canelas Cardona, de 60 años, va por el departamento de Atlántida en el Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Fani Noemí Santos Portillo, de 60 años, va por el departamento de Ocotepeque en el Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
