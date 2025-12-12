“Estuve en una situación muy complicada”: Esto pasó con JOH en la cárcel tras noticia del indulto

Mientras el mundo hablaba sobre un posible indulto, ya que la noticia trascendió primero como un anuncio, Juan Orlando Hernández asegura que vivió una “situación complicada”.
Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión, salió en libertad el pasado 2 de diciembre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara.
La noticia del indulto del expresidente hondureño condenado por narcotráfico recorrió el mundo. Varios medios internacionales informaron lo que estaba ocurriendo, pero ¿cómo vivió él esos momentos dentro de la cárcel?
Juan Orlando Hernández estaba recluido en la prisión USP Hazelton, ubicada en Virginia Occidental, cuando Donald Trump anunció que lo indultaría.
En su primera entrevista tras quedar en libertad, Juan Orlando relató lo que vivió el día en que la noticia trascendió (28 de noviembre de 2025). Confesó que estuvo cuatro días encerrado en una celda sin compañía.
El exmandatario corroboró la noticia del indulto gracias a los guardias de la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), quienes le dijeron que estaba en peligro. Estas fueron sus declaraciones.
Juan Orlando Hernández fue aislado en una celda: “Tú estás en todas las noticias. Así que tenemos que mantenerte en una celda separada”.
Hernández dijo que los guardias le advirtieron: “Tienes que estar solo. Estamos realmente preocupados por tu seguridad”.
Seguidamente reveló: “Y estuve casi cinco días en una situación muy complicada tratando de obtener alguna noticia, pero no pude”.
Así fueron los últimos días de Juan Orlando en la cárcel: con incertidumbre y aislado, mientras el mundo estaba a la expectativa de lo que iba a pasar. Finalmente, se conoció que salió en libertad el 2 de diciembre, cuatro días después de anunciarse el indulto.