Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030

Entre la generación Z y los millennials, ellos son algunos de los candidatos a diputados más jóvenes que estarían ocupando un curul en el Congreso Nacional durante el período 2026-2030. Aquí los rostros:
Jeniffer Alexandra Díaz Ponce, de 25 años de edad, está quedando como diputada de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Yoro.
Ileana Nazareth Velásquez Ordoñez, de 26 años de edad, está quedando como diputada del Partido Nacional por Choluteca.
Ángel David Sandoval Cerrato, de 28 años de edad, está quedando como diputado de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Olancho.
María Fernanda Sandres Umánzor, de 31 años de edad, está quedando como diputada del Partido Nacional, por el departamento de Santa Bárbara.
Hiudy Gabriela Morales Aguilar, de 31 años de edad, está quedando como diputada del Partido Nacional, por el departamento de El Paraíso.
Lenin David Valeriano Menjívar, de 32 años de edad, está quedando como diputado del Partido Nacional, por el departamento de Lempira.
Clara Marisabel López Pérez, de 32 años de edad, está quedando como diputada de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Francisco Morazán.
María José Sosa Rosales, de 32 años de edad, está quedando como diputada del Partido Nacional, por el departamento de Francisco Morazán.
Rolando Enrique Barahona Puerto, de 32 años de edad, está quedando como diputado del Partido Liberal, por el departamento de Comayagua.
Máxima Alejandra Burgos Hernández, de 33 años de edad, está quedando como diputada del Partido Nacional, por el departamento de Yoro.
Lucy Michell Guerrero Paz, de 33 años de edad, está quedando como diputada de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Francisco Morazán.
Edgardo Rashid Mejía Giannini, de 33 años de edad, está quedando como diputado del Partido Liberal, por el departamento de Francisco Morazán.
Javier Adolfo Miralda Villalobos, de 33 años de edad, está quedando como diputado de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Comayagua.
Enrique Alejandro Matute Díaz, de 33 años de edad, está quedando como diputado de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Atlántida.
Jhosy Saddam Toscano Ramírez, de 34 años de edad, está quedando como diputado del Partido Liberal, por el departamento de Francisco Morazán.
Iroska Lindaly Elvir Flores, de 34 años de edad, está quedando como diputada del Partido Liberal, por el departamento de Francisco Morazán.
Gloria Yasmín Meza Erazo, de 34 años de edad, está quedando como diputada del Partido Liberal, por el departamento de Cortés.
Juan Carlos Vargas Ríos, de 35 años de edad, está quedando como diputado del Partido Nacional, por el departamento de Comayagua.