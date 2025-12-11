  1. Inicio
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030

Rostros nuevos y algunos reelectos son los que estarán figurando en la lista de los 128 diputados que estarán dentro del Congreso Nacional en este nuevo gobierno

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 19:13
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
1 de 19

Entre la generación Z y los millennials, ellos son algunos de los candidatos a diputados más jóvenes que estarían ocupando un curul en el Congreso Nacional durante el período 2026-2030. Aquí los rostros:

Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
2 de 19

Jeniffer Alexandra Díaz Ponce, de 25 años de edad, está quedando como diputada de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Yoro.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
3 de 19

Ileana Nazareth Velásquez Ordoñez, de 26 años de edad, está quedando como diputada del Partido Nacional por Choluteca.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
4 de 19

Ángel David Sandoval Cerrato, de 28 años de edad, está quedando como diputado de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Olancho.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
5 de 19

María Fernanda Sandres Umánzor, de 31 años de edad, está quedando como diputada del Partido Nacional, por el departamento de Santa Bárbara.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
6 de 19

Hiudy Gabriela Morales Aguilar, de 31 años de edad, está quedando como diputada del Partido Nacional, por el departamento de El Paraíso.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
7 de 19

Lenin David Valeriano Menjívar, de 32 años de edad, está quedando como diputado del Partido Nacional, por el departamento de Lempira.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
8 de 19

Clara Marisabel López Pérez, de 32 años de edad, está quedando como diputada de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
9 de 19

María José Sosa Rosales, de 32 años de edad, está quedando como diputada del Partido Nacional, por el departamento de Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
10 de 19

Rolando Enrique Barahona Puerto, de 32 años de edad, está quedando como diputado del Partido Liberal, por el departamento de Comayagua.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
11 de 19

Máxima Alejandra Burgos Hernández, de 33 años de edad, está quedando como diputada del Partido Nacional, por el departamento de Yoro.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
12 de 19

Lucy Michell Guerrero Paz, de 33 años de edad, está quedando como diputada de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
13 de 19

Edgardo Rashid Mejía Giannini, de 33 años de edad, está quedando como diputado del Partido Liberal, por el departamento de Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
14 de 19

Javier Adolfo Miralda Villalobos, de 33 años de edad, está quedando como diputado de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Comayagua.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
15 de 19

Enrique Alejandro Matute Díaz, de 33 años de edad, está quedando como diputado de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Atlántida.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
16 de 19

Jhosy Saddam Toscano Ramírez, de 34 años de edad, está quedando como diputado del Partido Liberal, por el departamento de Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
17 de 19

Iroska Lindaly Elvir Flores, de 34 años de edad, está quedando como diputada del Partido Liberal, por el departamento de Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
18 de 19

Gloria Yasmín Meza Erazo, de 34 años de edad, está quedando como diputada del Partido Liberal, por el departamento de Cortés.

 Foto: Redes sociales
Candidatos a diputados más jóvenes que están quedando en el Congreso Nacional 2026-2030
19 de 19

Juan Carlos Vargas Ríos, de 35 años de edad, está quedando como diputado del Partido Nacional, por el departamento de Comayagua.

 Foto: Redes sociales
