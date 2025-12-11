¿Cuál es la situación financiera de Juan Orlando Hernández tras salir de la cárcel? El expresidente de Honduras brindó una entrevista a Matt Gaetz para la cadena One America News y entre sus respuestas habló de su situación monetaria. ¿Qué dijo?
El expresidente Juan Orlando Hernández brindó una primera entrevista tras ser indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Confirmó que no tiene planes de regresar a Honduras y catalogó de "lawfare" su proceso judicial.
"Si voy a Honduras, no solo me enfrento a estos cargos políticos, también hay algunos documentos del FBI y otras agencias estadounidenses que indican que hay personas que quieren atentar contra mi vida y la de mi familia", enfatizó sobre no regresar a Honduras.
En relación al indulto otorgado por el presidente Donald Trump, acotó que está agradecido "todos los días y quiero agradecerle porque tiene la facultad para deshacer esto y la justicia del Estado es real, he vivido un infierno y no quiero que nadie vuelva a pasar por esto".
Recordó también el narcovideo de Carlos Zelaya y afirmó que él no tiene ningún material gráfico con narcotraficantes. "No hay un solo video, un solo pedazo de evidencia contra mí. Solo la palabra, el testimonio de los narcotraficantes que quieren venganza. Y en ese video, es muy claro la relación entre la liberación de la izquierda radical y estos chicos, los narcotraficantes", cuestionó.
Siguiendo la entrevista fue consultado por su situación financiera y si piense irse a vivir a Israel: "Todavía no se los he pedido porque ya sabe, mi prioridad ahora mismo es cómo reunirme con mi familia. No los he visto en cuatro años, ellos están más cerca aquí de Estados Unidos; ir a Isreael veo que es un movimiento complicado...", contestó.
Y siguió: "No tengo ningún apoyo financiero para hacerlo así que estoy evaluando para ver qué es lo que funciona mejor para mi familia y para mí". Hernández aseveró que no cuenta con ningún apoyo monetario para hacer un viaje a países como Israel, del cual él fue bien cercano.
Durante su proceso judicial en EE UU, en diversas oportunidades la exprimera dama Ana García respondió que vivía del apoyo financiero que sus hijos le daban ya que todos trabajaban.
Donald Trump anunció el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández el 28 de noviembre, a dos días de las elecciones generales en Honduras.
JOH confesó que estuvo cuatro días sin corroborar si el indulto era cierto, pero que los guardias de la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton) le dijeron: "Tú estás en todas las noticias. Así que tenemos que mantenerte en una celda separada. Tienes que estar solo. Estamos realmente preocupados por tu seguridad. Y estuve casi cinco días en una situación muy complicada tratando de obtener alguna noticia, pero no pude".