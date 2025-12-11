¿Cuál es la situación financiera de Juan Orlando Hernández tras salir de la cárcel?

JOH confesó que estuvo cuatro días sin corroborar si el indulto era cierto, pero que los guardias de la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton) le dijeron: "Tú estás en todas las noticias. Así que tenemos que mantenerte en una celda separada. Tienes que estar solo. Estamos realmente preocupados por tu seguridad. Y estuve casi cinco días en una situación muy complicada tratando de obtener alguna noticia, pero no pude".