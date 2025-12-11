"Estoy dispuesto a luchar": JOH revela cuándo fue la última vez que habló con Tony Hernández

Tanto Juan Orlando como su hermano Tony Hernández fueron condenados en los Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico, aunque el expresidente salió en libertad tras un indulto otorgado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Pero tras la salida de Juan Orlando, muchos se preguntan qué ha sido de su hermano, quien fue capturado antes que él. Aquí los detalles de la entrevista.
Al ser consultado sobre la situación de su hermano, Hernández contestó: “Estuve revisando durante mi juicio su caso, bajo situación de autonomía, y no encontré nada”.
Seguidamente agregó: “Cuando estaba en el cargo le pedí al ministro de Seguridad, de Defensa y al fiscal general: por favor investiguen eso; si encuentran algo, tienen que proceder”.
Juan Orlando aseguró que “también hay algunos funcionarios estadounidenses a quienes les dije: si tienen algo contra mi hermano, yo seré quien se lo entregue. Y también le pedí al embajador de Estados Unidos que quería que mi hermano fuera a Estados Unidos y hablara en una entrevista con quien sea que esté llevando el caso. Si es culpable o lo que sea, no me importa, es la ley”.
El expresidente aseguró que está dispuesto a luchar para que la verdad salga a la luz.
“Ahora que he revisado su caso, estoy dispuesto a luchar para que la verdad salga a la luz”, expresó el exmandatario.
Al cuestionarle si su hermano era inocente, respondió: “No puedo entrar en esos detalles porque está en un proceso ahora mismo con su abogado. No he hablado con él por casi siete años y quiero que ese proceso continúe”.
El expresidente Juan Orlando Hernández ofreció su primera entrevista tras salir en libertad el pasado 1 de diciembre de 2025.
El exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández se enfrenta a una cadena perpetua por narcotráfico. Fue condenado el 31 de marzo de 2021.