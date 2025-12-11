"Estoy dispuesto a luchar": JOH revela cuándo fue la última vez que habló con Tony Hernández

Juan Orlando aseguró que “también hay algunos funcionarios estadounidenses a quienes les dije: si tienen algo contra mi hermano, yo seré quien se lo entregue. Y también le pedí al embajador de Estados Unidos que quería que mi hermano fuera a Estados Unidos y hablara en una entrevista con quien sea que esté llevando el caso. Si es culpable o lo que sea, no me importa, es la ley”.