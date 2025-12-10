Top: Los 10 candidatos a diputados más votados en las elecciones de Honduras

¿Quiénes son los 10 candidatos a diputados más votados en las elecciones de Honduras? Revisamos el listado y por número de censo electoral, el listado únicamente tiene a los de Cortés y Francisco Morazán, ya que son los departamentos donde más votos se registraron.
1. Carlos Umaña - Partido Liberal (Cortés): El doctor registra 150,876 votos, que lo convierte hasta el momento como el candidato más votado en los comicios generales a nivel nacional.
2. Gloria Yazmín Mejía Erazo - Partido Liberal (Cortés): Está siendo electa por primera vez con 148,698 votos hasta el momento, siendo la segunda más apoyada a nivel nacional.
3. Marlon Lara - Partido Liberal (Cortés): Está logrando la reelección 148,684 votos hasta el momento.
4. Alejandra Vallecillo Pavón - Partido Liberal (Cortés): Con 148,535 votos está llegando al Congreso Nacional por primera vez.
5. Sandra Carolina Coleman - Partido Liberal (Cortés): De igual manera, está logrando la diputación con 148,070 votos.
6. Roberto Pineda Chacón - Partido Liberal (Cortés): Se suma al listado de candidatos que está llegado por primera vez al Congreso con 148,025 votos, hasta el momento.
7. Fernando Castro Valle - Partido Liberal (Cortés): Otro candidato que está siendo electo por primera vez, en su caso, 147,655 votos.
8. Thirsa López - Partido Liberal (Cortés): Otro candidato que está siendo electo por primera vez y en su caso con 147,201 votos.
9. Wenceslao Lara - Partido Liberal (Cortés): Se posiciona como el noveno más votado a nivel nacional con 145,943 votos.
10: Kilvett Bertrand - Partido Nacional (Francisco Morazán): Décimo puesto y el más apoyado de Francisco Morazán con 145,931 votos hasta el momento.
Las elecciones generales en Honduras se realizaron el domingo 30 de noviembre y, hasta el momento, no se tiene a un ganador a nivel presidencial. En la presente semana irán a escrutinio especial un total de 2,773 actas con inconsistencia.