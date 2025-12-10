  1. Inicio
¿Quién es Carlos Llopis, militante de Libre que encerró a dos comunicadores en Puerto Cortés?

De acuerdo con el mismo Carlos Llopis, es militante de Libre desde hace más de 15 años. Actualmente, está acusado formalmente de vulnerar a dos comunicadores

  • 10 de diciembre de 2025 a las 15:47
Carlos Eduardo Llopis Hernández, es acusado por el Ministerio Público (MP) de coacciones y privación ilegal de la libertad, en contra de dos empleados de un medio de comunicación.

De acuerdo con las autoridades, el 6 de agosto de 2025, Llopis cerró con un candado el portón principal del medio de comunicación donde se encontraban las dos víctimas, impidiéndoles la salida.

El primer afectado rresponde al nombre de Christhian Joel Rowe, quien es dueño del medio de comunicación ND, en el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

Otro de los afectados fue uno de los operadores técnicos del canal: Arnold Bejarano De la O.

Aparentemente, el periodista Jowe lanzó una serie de acusaciones en contra de Llopis y esto lo habría motivado a cometer el delito.

Entre las acusaciones lanzadas por Jowe, está que Llopis trabajaba en la portuaria solamente porque fue "pareja de una dirigente del partido Liberad y Refundación (Libre)".

Llopis defendió su postura y aseguró que su puesto lo había conseguido por recomendación del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

El acusado señaló que tenía más de 15 años de ser parte del partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre).

Cabe destacar que, presuntamente, el acusado también envió mensajes ofensivos y discriminatorios al periodista.

De hecho, en un video, se le puede ver reconociendo que haber bloqueado el funcionamiento del canal, con el objetivo de silenciar las críticas del periodista. Este 10 de diciembre, Carlos Eduardo Llopis Hernández fue capturado por este caso y la acción fue celebrada por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH)

