Destino de Honduras en manos del CNE: ¿Qué podría cambiar con el escrutinio especial de las actas?

Este jueves, el Consejo Nacional Electoral da inicio a una de las fases más importantes de las elecciones generales. Más de 2,700 actas con inconsistencias serán escudriñadas a detalle.
Si bien los resultados del sistema de divulgación ya posicionan a un virtual ganador, la realidad es que el escrutinio especial podría representar cambios drásticos, a favor o en contra de los candidatos. ¿Por qué?
Las actas con inconsistencias se concentraron en los 18 departamentos del país. En Cortés se reportaron 509 actas con inconsistencias, mientras que en Francisco Morazán fueron 678, esto hasta el cierre de esta nota. Estos son los departamentos con las cifras más altas a revisar.
El escrutinio especial juega un papel fundamental, ya que sumará más votos a Nasry Asfura y a Salvador Nasralla, pero el verdadero escenario está en determinar si el candidato del Partido Nacional mantendrá la ventaja o si Salvador Nasralla podría superar los votos que lo colocan en segundo lugar hasta ahora.
Un promedio de 250 votos por acta están en juego; es decir, más de 500,000 votos podrían hacer el proceso aún más reñido o ponerle fin al “empate técnico” que ha marcado esta contienda presidencial.
Es importante destacar que el escrutinio especial no significa volver a contar todas las urnas, sino revisar aquellas Juntas Receptoras de Votos donde se detectaron inconsistencias; es decir, corregir fallas en los totales.
El proceso se llevará a cabo con la vigilancia de misiones de observación internacional y con miembros de los partidos políticos.
Ante el estrecho margen que divide a Nasry Asfura y a Salvador Nasralla, el escrutinio especial cobra relevancia por los dos escenarios que plantea: definir cuál de los dos será el próximo presidente de Honduras.
Honduras se ha enfrentado a uno de los procesos más reñidos y, además, ha lidiado con la incertidumbre provocada por las fallas técnicas en el sistema de divulgación de resultados, que ha caído alrededor de cuatro veces. La última ocurrió la madrugada de este miércoles, cuando volvió a congelar los resultados con el 99.40% de las actas procesadas.
Hasta el cierre de esta nota, Nasry Asfura acumulaba 1,298,835 votos, mientras que Salvador Nasralla sumaba 1,256,428. La ventaja era de 42,407 votos.