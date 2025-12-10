Destino de Honduras en manos del CNE: ¿Qué podría cambiar con el escrutinio especial de las actas?

Honduras se ha enfrentado a uno de los procesos más reñidos y, además, ha lidiado con la incertidumbre provocada por las fallas técnicas en el sistema de divulgación de resultados, que ha caído alrededor de cuatro veces. La última ocurrió la madrugada de este miércoles, cuando volvió a congelar los resultados con el 99.40% de las actas procesadas.