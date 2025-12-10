Los diputados más votados por departamento según el último corte electoral

Estos son los diputados más votados por cada departamento. El Partido Nacional lidera este listado.
Carlos Alberto Umaña David (Cortés, Partido Liberal) obtuvo 150,876 votos, convirtiéndose en el diputado más votado del país.
Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos, del Partido Nacional, sumó 145,931 votos, liderando el departamento de Francisco Morazán.
Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano de Olancho, por el Partido Libertad y Refundación (Libre) alcanzó 59,531 votos, siendo el más votado en su zona.
Edgardo Antonio Casaña Mejía (Santa Bárbara, Partido Libertad y Refundación) registró 52,049 votos como el favorito de su departamento.
Lenin David Valeriano Menjívar en Lempira, logró 47,461 votos, encabezando la preferencia electoral en Lempira por el Partido Nacional.
Diler Mauricio Martínez Hernández en Choluteca, por el Partido Nacional, obtuvo 44,748 votos, el más votado de este departamento del sur.
En Comayagua, Adrián Josué Martínez Soler, del Partido Nacional, consiguió 40,726 votos.
Gustavo Adolfo González Aguilar (El Paraíso, Partido Nacional) sumó 40,152 votos como el más votado de su departamento.
Máxima Alejandra Burgos Hernández en Yoro, por el Partido Nacional, alcanzó 37,668 votos, encabezando la votación en Yoro.
Roy Dagoberto Cruz Pérez en Copán; registró 33,509 votos, siendo el favorito de Copán por el Partido Nacional.
En Atlántida, por el Partido Nacional, Marco Antonio Midence Milla obtuvo 28,800 votos, liderando este departamento.
Víctor Napoleón Amador Morales, en Intibucá, logró 24,093 votos, siendo el candidato más votado por el Partido Nacional.
Juan Alberto Sauceda Cardona (Colón, Partido Nacional) alcanzó 23,929 votos, encabezando en su departamento.
José Tomás Zambrano Molina en Valle, obtuvo 20,894 votos, para liderar las marcas en su departamento.
Tania Gabriela Pinto Pacheco (Ocotepeque, Partido Nacional) consiguió 18,870 votos, liderando en Ocotepeque.
Juan José Zerón González de La Paz, registró 13,320 votos como el favorito en La Paz por el Partido Nacional.
Erika Corina Urtecho Echeverría, del Partido Liberal, alcanzó 7,734 votos, para ser electa como la única diputada de Gracias a Dios.
Stephen Garrett García Arch de Islas de la Bahía, por el Partido Nacional, obtuvo 6,543 votos, liderando la votación en la zona insular.