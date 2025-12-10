  1. Inicio
Los diputados más votados por departamento según el último corte electoral

Los candidatos a diputados más votados por departamento hasta el 10 de diciembre. Con 19,052 de 19,167 actas transmitidas (99.40%), 16,279 correctas y 2,773 con inconsistencias

  • 10 de diciembre de 2025 a las 12:02
Estos son los diputados más votados por cada departamento. El Partido Nacional lidera este listado.

 Foto: EL HERALDO
Carlos Alberto Umaña David (Cortés, Partido Liberal) obtuvo 150,876 votos, convirtiéndose en el diputado más votado del país.

 Foto: Cortesía
Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos, del Partido Nacional, sumó 145,931 votos, liderando el departamento de Francisco Morazán.

 Foto: Cortesía
Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano de Olancho, por el Partido Libertad y Refundación (Libre) alcanzó 59,531 votos, siendo el más votado en su zona.

 Foto: Cortesía
Edgardo Antonio Casaña Mejía (Santa Bárbara, Partido Libertad y Refundación) registró 52,049 votos como el favorito de su departamento.

 Foto: Cortesía
Lenin David Valeriano Menjívar en Lempira, logró 47,461 votos, encabezando la preferencia electoral en Lempira por el Partido Nacional.

 Foto: Cortesía
Diler Mauricio Martínez Hernández en Choluteca, por el Partido Nacional, obtuvo 44,748 votos, el más votado de este departamento del sur.

 Foto: Cortesía
En Comayagua, Adrián Josué Martínez Soler, del Partido Nacional, consiguió 40,726 votos.

 Foto: Cortesía
Gustavo Adolfo González Aguilar (El Paraíso, Partido Nacional) sumó 40,152 votos como el más votado de su departamento.

 Foto: Cortesía
Máxima Alejandra Burgos Hernández en Yoro, por el Partido Nacional, alcanzó 37,668 votos, encabezando la votación en Yoro.

 Foto: Cortesía
Roy Dagoberto Cruz Pérez en Copán; registró 33,509 votos, siendo el favorito de Copán por el Partido Nacional.

 Foto: Cortesía
En Atlántida, por el Partido Nacional, Marco Antonio Midence Milla obtuvo 28,800 votos, liderando este departamento.

 Foto: Cortesía
Víctor Napoleón Amador Morales, en Intibucá, logró 24,093 votos, siendo el candidato más votado por el Partido Nacional.

 Foto: Cortesía
Juan Alberto Sauceda Cardona (Colón, Partido Nacional) alcanzó 23,929 votos, encabezando en su departamento.

 Foto: Cortesía
José Tomás Zambrano Molina en Valle, obtuvo 20,894 votos, para liderar las marcas en su departamento.

 Foto: Cortesía
Tania Gabriela Pinto Pacheco (Ocotepeque, Partido Nacional) consiguió 18,870 votos, liderando en Ocotepeque.

 Foto: Cortesía
Juan José Zerón González de La Paz, registró 13,320 votos como el favorito en La Paz por el Partido Nacional.

 Foto: Cortesía
Erika Corina Urtecho Echeverría, del Partido Liberal, alcanzó 7,734 votos, para ser electa como la única diputada de Gracias a Dios.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
Stephen Garrett García Arch de Islas de la Bahía, por el Partido Nacional, obtuvo 6,543 votos, liderando la votación en la zona insular.

 Foto: Cortesía
