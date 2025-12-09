Nasralla al PN: "Demuestren que el pueblo quiere que vuelvan narcotraficantes al poder"

El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, cuestionó este martes -9 de diciembre- el proceso del escrutinio y aseguró que ha tenido muchas “inconsistencias”.
En una conferencia de prensa, brindada desde el búnker del Partido Liberal, el candidato aseguró que han encontrado "mesas con votos inflados, actas con descuadres numéricos y registros que no debieron jamás ingresar al sistema".
En consecuencia, solicitó que se realice un conteo voto por poto, ya que "el único instrumento capaz de devolver certeza al proceso es el escrutinio físico y legal de las actas, ahí no hay margen para la manipulación".
Nasralla aseguró que "yo soy un deportista, sé aceptar un triunfo, empate o derrota", sin embargo, espera que le “demuestren”, de forma transparente, los resultados.
"Demuestren que el pueblo quiere que vuelvan narcotraficantes al poder", dijo el político, en referencia al Partido Nacional (PN).
Cabe destacar que, con más del 99% de las actas escrutadas, el candidato del PN, Nasry Asfura, es quien se perfila como ganador de la silla presidencial, con una ventaja de más de 40,000 votos.
No obstante, Nasralla alega que el proceso del conteo de votos se ha llevado a cabo bajo una serie de irregularidades, por lo que, esos resultados no son válidos.
También mencionó que, el escrutinio especial iniciará el miércoles 10 de diciembre, pero que "también lo tienen arreglado para que favorezca al PN".
Nasralla concluyó la conferencia anunciando que se reunirá con los líderes de su partido para "tomar decisiones".
Planteó que tomarán "muy en cuenta" el sentir de sus simpatizantes, quienes gritaban que debían salir a las calles para exigir un conteo de votos más profundo.