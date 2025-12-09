  1. Inicio
Nasralla al PN: "Demuestren que el pueblo quiere que vuelvan narcotraficantes al poder"

Nasralla aseguró que los “patrones” que han observado favorecen al Partido Nacional y que pensarán en la opción de salir a las calles para exigir un conteo más profundo

  • 09 de diciembre de 2025 a las 12:54
1 de 10

El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, cuestionó este martes -9 de diciembre- el proceso del escrutinio y aseguró que ha tenido muchas “inconsistencias”.

 Foto: David Romero
2 de 10

En una conferencia de prensa, brindada desde el búnker del Partido Liberal, el candidato aseguró que han encontrado "mesas con votos inflados, actas con descuadres numéricos y registros que no debieron jamás ingresar al sistema".

 Foto: David Romero
3 de 10

En consecuencia, solicitó que se realice un conteo voto por poto, ya que "el único instrumento capaz de devolver certeza al proceso es el escrutinio físico y legal de las actas, ahí no hay margen para la manipulación".

 Foto: David Romero
4 de 10

Nasralla aseguró que "yo soy un deportista, sé aceptar un triunfo, empate o derrota", sin embargo, espera que le “demuestren”, de forma transparente, los resultados.

Foto: David Romero
5 de 10

"Demuestren que el pueblo quiere que vuelvan narcotraficantes al poder", dijo el político, en referencia al Partido Nacional (PN).

 Foto: David Romero
6 de 10

Cabe destacar que, con más del 99% de las actas escrutadas, el candidato del PN, Nasry Asfura, es quien se perfila como ganador de la silla presidencial, con una ventaja de más de 40,000 votos.

Foto: David Romero
7 de 10

No obstante, Nasralla alega que el proceso del conteo de votos se ha llevado a cabo bajo una serie de irregularidades, por lo que, esos resultados no son válidos.

Foto: David Romero
8 de 10

También mencionó que, el escrutinio especial iniciará el miércoles 10 de diciembre, pero que "también lo tienen arreglado para que favorezca al PN".

Foto: David Romero
9 de 10

Nasralla concluyó la conferencia anunciando que se reunirá con los líderes de su partido para "tomar decisiones".

Foto: David Romero
10 de 10

Planteó que tomarán "muy en cuenta" el sentir de sus simpatizantes, quienes gritaban que debían salir a las calles para exigir un conteo de votos más profundo.

Foto: David Romero
