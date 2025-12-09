Roger Stone, protagonista de escándalos y conocido como "El príncipe de las tinieblas"

Roger Stone, exasesor político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo nombre ha sonado recientemente en Honduras, tras el indulto a Juan Orlando Hernández, es conocido en el mundo de la política como "El Padrino" y "El príncipe de las tinieblas" por su vinculación a polémicas campañas electorales en distintos países.
El exasesor político fue condenado a 40 meses de prisión por obstruir la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, en uno de sus escándalos más recientes enfrentados. Luego fue liberado de su condena por medio de Donald Trump. ¿Qué escándalos ha protagonizado?
En el caso de la intromisión rusa en las elecciones de Estados Unidos, Stone fue acusado de los siete cargos que existen en su contra: cinco por mentirle al Congreso, uno por manipulación de testigos y otro más por obstruir una investigación que llevaba la Cámara Baja de Estados Unidos.
Los primeros pasos de Stone en la política fueron durante la década de 1970 apoyando a Nixon y enlistándose en los movimientos juveniles de los republicanos. Luego, apoyó la primera candidatura fallida del también republicano Ronald Reagan, detalla France 24.
Stone se define como un ‘nixonista’ por la “indestructibilidad y la resiliencia” del mandatario., tanto así que porta en su espalda un tatuaje del expresidente Richard Nixon.
Tras su respaldo a Nixon, creó su empresa con la que ha asesorado a toda clase de personajes políticos alrededor del mundo. Incluso a por lo menos tres gobiernos que estaban en la mira de la comunidad internacional por sus constantes violaciones a los derechos humanos.
Una de esas asesorías escandalosas fue su respaldo a una asociación de exportadores de Filipinas que tenía vínculos con el entonces presidente Ferdinand Marcos, quien impuso un régimen militar en ese país y durante el cual desaparecieron “decenas de miles” de personas, según Amnistía Internacional.
La firma también asesoró a Mobutu Sese Seko en Zaire, hoy República del Congo, donde los militares perpetraron cientos de ejecuciones extrajudiciales, según Amnistía Internacional.
También apoyo a Jonas Savimbi, un político anticomunista de Angola que lideró un grupo armado que mató a varios civiles, como lo reportó Human Rights Watch.
Su manera de trabajar en asesorías llevaron a la colectividad a llamarlo ‘El Padrino’ y ‘El príncipe de las tinieblas’, asegura un artículo de France 24.
Otro escándalo atribuido a él es el del gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, que lo llevó a renunciar en 2008 luego de que se denunciara que había patrocinado una red de prostitutas.
Además, Stone, asesor de la campaña de Trump de 2016, fue la única fuente que aparecía con nombre en la publicación que aseguró que el contrincante del empresario, Ted Cruz, había tenido cinco amoríos con mujeres distintas. Stone en la última semana se ha referido en varias ocasiones al proceso electoral en Honduras.