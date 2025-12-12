Cossette López denuncia "infierno" y envía mensaje a Libre: "No se merecen estar al frente del país"

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que ha sido víctima de hostigamiento durante todo el proceso electoral y catalogó lo vivido de "infierno". López respondió a un mensaje en X de su abogado, Dagoberto Aspra, quien criticó un comunicado del Ministerio Público (MP) sobre una investigación hacia la representante del Partido Nacional en el órgano electoral.

"No es posible que se normalice el nivel de hostigamiento y el infierno a que se me ha sometido. En este país, ser una persona correcta y apegada a la ley, entre tanta podredumbre, es un acto peligroso", inició diciendo Cossette López. Agregó que "estamos sobreviviendo este enorme sufrimiento propio y de nuestra familia, mientras los que ostentan el poder delinquen todos los días, siembran delitos y secuestran el país".

"La justicia debe prevalecer, lo que nos están haciendo no debe quedar en la impunidad. Están fuera de la contienda", añadió. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Finalmente envió un mensaje a Libertad y Refundación (Libre), partido que más la ha atacado. "El pueblo ya les dijo que NO y sus actuaciones en los escasos días que les quedan, solo ratifican que son todo lo que debemos rechazar y que no se merecen estar al frente del país", sentenció.