Cossette López denuncia "infierno" y envía mensaje a Libre: "No se merecen estar al frente del país"

La consejera del CNE afirmó que ha sido fuertemente hostigada durante todo el proceso electoral

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 21:21
Cossette López catalogó de "infierno" durante su labor en el proceso electoral en Honduras.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que ha sido víctima de hostigamiento durante todo el proceso electoral y catalogó lo vivido de "infierno".

López respondió a un mensaje en X de su abogado, Dagoberto Aspra, quien criticó un comunicado del Ministerio Público (MP) sobre una investigación hacia la representante del Partido Nacional en el órgano electoral.

"No es posible que se normalice el nivel de hostigamiento y el infierno a que se me ha sometido. En este país, ser una persona correcta y apegada a la ley, entre tanta podredumbre, es un acto peligroso", inició diciendo Cossette López.

Agregó que "estamos sobreviviendo este enorme sufrimiento propio y de nuestra familia, mientras los que ostentan el poder delinquen todos los días, siembran delitos y secuestran el país".

"La justicia debe prevalecer, lo que nos están haciendo no debe quedar en la impunidad. Están fuera de la contienda", añadió.

Finalmente envió un mensaje a Libertad y Refundación (Libre), partido que más la ha atacado.

"El pueblo ya les dijo que NO y sus actuaciones en los escasos días que les quedan, solo ratifican que son todo lo que debemos rechazar y que no se merecen estar al frente del país", sentenció.

Más temprano, Cossette López informó que el CNE aprobó el protocolo para escrutinios especiales y se recibió la acreditación de miembros de las Juntas Electorales de Vigilancia y Recuento (JEVR) para el proceso de escrutinio especial que iniciaría este domingo 14 de diciembre.

A su vez, ese encuentra en proceso la emisión de credenciales y se realizó la capacitación de los miembros de las JEVR.

Finalmente está por concluir la verificación visual y la autorización de corrección de errores de transcripción, conforme al reglamento, concluyó la consejera.

