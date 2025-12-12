Fichajes Honduras: Olimpia podría sufrir desbandada y candidatos para dirigir a la "H"

Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, se refirió ante la posibilidad que no ha renovado contrato y que vence al finalizar este torneo Apertura: "Tengo que saber si continúo, eso sería lo primero. Mi contrato termina una vez finalice el torneo, estamos un poco en el aire ante esa incertidumbre, lo primero que tendría que estar seguro y si continúo en el club para proyectarme al futuro", dijo a TVC.