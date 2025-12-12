Fichajes Honduras: Olimpia podría sufrir desbandada y candidatos para dirigir a la "H"

Te damos a conocer las últimas noticias que se han registrado en el mercado de fichajes de Honduras. Olimpia podría sufrir desbandada, candidatos para dirigir a la "H" y Motagua sumaría un refuerzo desde Panamá.
Tras jugar este certamen con el CD Choloma, el volante Axel Alvarado regresará a Marathón tras su préstamo con los maquileros.
El delantero Marco Aceituno también dejará las filas del Choloma donde estuvo a préstamo y regresará a las filas del Real España.
El entrenador Elvin López se marcha de la dirección técnica del Victoria Reservas para dirigir al Boca Juniors de Tocoa de la segunda división de Honduras.
Inter Miami de la MLS publicó un listado de jugadores que se van del equipo, listado en el cual no figura el hondureño David Ruiz.
Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, se refirió ante la posibilidad que no ha renovado contrato y que vence al finalizar este torneo Apertura: "Tengo que saber si continúo, eso sería lo primero. Mi contrato termina una vez finalice el torneo, estamos un poco en el aire ante esa incertidumbre, lo primero que tendría que estar seguro y si continúo en el club para proyectarme al futuro", dijo a TVC.
Espinel dijo que podría haber más bajas en Olimpia: "No los voy a nombrar porque no es ético, pero sí hay dos jugadores titulares con ofertas y consultas por sus cotizaciones. Esto no sucedía en años anteriores y es mérito de todo el cuerpo técnico y la estructura del club. En un fútbol económicamente limitado, vender jugadores es clave".
Motagua se encuentra seriamente interesado en contratar al atacante panameño Víctor Manuel Ávila quien jugó en los últimos meses en el CAI de Panamá.
Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, dijo que no piensa en renunciar y adelantó que en enero buscarán contratar un director deportivo para la Selección Nacional, el cual sería extranjero.
Salomón también adelantó que han recibido al menos 25 currículum de técnicos interesados en dirigir a la Bicolor. ¿John Herdman es una opción? "No puedo decir que no. Lo conocemos, es un buen técnico. Pero debemos buscar asesoría para encontrar el perfil correcto para nuestro biotipo, mentalidad y necesidades. Técnicos como él pueden entrar en análisis, pero no hemos tenido ningún acercamiento con ningún entrenador", dijo Salomón.
¿Y Juan Carlos Osorio? Salomón respondió: "Sería irresponsable decir sí o no. No puedo hablar mal de él, igual que del técnico canadiense. Son personas conocidas, pero hasta que no pasemos nuestro proceso interno, no podemos mencionar nombres", contó.
Pedro Troglio, actual entrenador de Banfield, reveló que José Mario Pinto, extremo del Olimpia, siempre le ha interesado: "A mi me encantaba que enganchaba, para mí era importante, es el típico caradura, nada lo baja, es un tipo excelente, mi intención siempre fue llevarlo a Argentina, en San Lorenzo no pude, pero ahora estoy en un equipo que no hay dinero y el jugador hondureño es arraigado a su tierra", dijo a MiPasión HN.
La directiva de Platense comunicó que tomarán una decisión sobre las ofertas de Erick "Yío" Puerto hasta cuando finalice el presente torneo Apertura. Han preguntado desde Estados Unidos, China y Ucrania por él.
Christian Andrés, presidente de Platense, afirmó que no solo por Erick Puerto tienen ofertas, hay varios jugadores del Tiburón cotizados en el fútbol nacional.
Desde Guatemala ha comenzado a sonar el rumor en el interés del Comunicaciones en el delantero Yustin Arboleda de Olimpia.
Potros de Olancho se encuentra interesado en Kevin López y tanteará su contratación para el siguiente certamen.
Potros de Olancho también se encuentra interesado en Bryan Moya, quien salió de Real España, por lo que verán las condiciones para poder llevarlo a Juticalpa.