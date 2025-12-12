Así va quedando el Estadio Nacional de Tegucigalpa con su nueva pantalla gigante

El Estadio Nacional sigue siendo remozado y se ha comenzado con la instalación de la nueva pantalla gigante. Así va luciendo el recinto capitalino con esta lujosa pantalla que fue donada por una empresa de China.
La nueva pantalla del Estadio Nacional tiene dimensiones de 12 x 7 metros. Será la pantalla más grande y avanzada de Centroamérica, aseguró Condepor.
Condepor aseguró que la pantalla será de estándar mundial y contará con tecnología similar a la del famoso Fenway Park de Boston, hogar de los Medias Rojas.
Condepor añadió que la nueva pantalla estará lista antes de la gran final del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Fútbol en el mes de enero.
El valor de la pantalla gigante es de 100 mil dólares (unos 2.5 millones de lempiras). En primera instancia se iba a instalar en el Morazán de San Pedro Sula.
La pantalla fue donada por la empresa china Huawei y en la presente semana comenzaron las labores para su instalación, algo que engalanará el Nacional de Tegucigalpa.
El Nacional lucirá nuevas galas en 2026 con su lujosa pantalla y otras obras que se han hecho como el cambio de grama, mejora del sector de preferencia, instalación de techado y butacas.
El alumbrado también está siendo mejorado y se están cambiado de lugar algunos focos tras la instalación del techo en el sector de preferencia.
Al colocar el nuevo techado, las actuales torres ya no alumbran como deberían y por eso se está haciendo un ajuste en cuanto a la ubicación de las luces.
Estas obras deberán estar terminadas antes que termine la administración de Xiomara Castro a finales del mes de enero.