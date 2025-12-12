¿Es cierto que Honduras podría terminar clasificando al repechaje hacia el Mundial 2026? En las últimas horas ha surgido una noticia que daría una leve esperanza a Honduras con soñar en llegar a la Copa del Mundo, pese a haber quedado eliminada en fase de grupos por debajo de Haití.
La noticia comenzó a surgir en redes sociales y el medio mexicano TV Azteca hizo eco del rumor. ¿Qué sucedería? Surinam podría quedar descalificado del repechaje y ahí se abre la posibilidad para Honduras.
TV Azteca informa que "la Federación de Fútbol de Surinam podría ser sancionada por problemas judiciales. El pasado 1 de diciembre el director técnico de Surinam, Stanley Menzo, renunció a la selección por motivos personales, tras llevar por primera vez en su historia al combinado sudamericano a un Repechaje para un Mundial, y desde entonces la Federación de Fútbol de Surinam (SVB) no ha logrado contratar a un nuevo estratega", inicia diciendo el artículo.
"Uno de los principales motivos radica en que la justicia surinamesa congeló las cuentas bancarias de la SVB luego de que los grupos Oldenstam y Kurban demandaran a la Federación tras perder en las pasadas elecciones internas", agrega.
"Este conflicto podría desencadenar sanciones por parte de la FIFA a la SVB e incluso la suspensión de la Selección Surinamesa de todas las competencias internacionales, incluyendo el Repechaje Intercontinental en el que se enfrentarán a Bolivia", continúa diciendo el artículo de TV Azteca.
"Esta acción es de mala fe y no beneficia a nadie. El objetivo parece ser obstaculizar el funcionamiento de la SVB", informó la Federación Surinamesa a través de un comunicado publicado en los medios locales. La SVB señaló que la FIFA prohíbe en su reglamento la intervención de los tribunales ordinarios en la gobernanza del fútbol, salvo casos excepcionales en la legislación local y de absoluta necesidad. “Esto expone a la SVB a graves sanciones, incluyendo la suspensión o incluso la creación de un comité de normalización. Esto significaría la suspensión temporal de todas las actividades futbolísticas nacionales e internacionales”, agregó la Federación.
¿Y qué pasa con Honduras? La Bicolor tendría la posibilidad de suplir a Surinam si se da el castigo. Honduras es la otra selección que quedó en puesto de repesca y EL HERALDO conoció que dentro de la Federación de Honduras estarán pendientes de la situación.
Algunos portales indican que si Surinam queda fuera, automáticamente se jugaría la final de esa repesca entre Bolivia e Irak, pero también existe la posibilidad que Honduras sustituya a Surinam, algo que no ha sido confirmado.
Si llegase a dar la eliminación de Surinam y la FIFA decide sustituirla con Honduras, la Bicolor enfrentaría en el repechaje a Bolivia en Monterrey y si avanza a Irak por el pase al Mundial. El que avance jugará en la Copa del Mundo vs Francia, Senegal y Noruega.
El repechaje mundialista se disputará en el mes de marzo en Monterrey. Honduras quedó segunda en su grupo con 9 puntos y quedó fuera de la repesca porque Surinam hizo un gol más.