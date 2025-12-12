¿Es cierto que Honduras podría terminar clasificando al repechaje hacia el Mundial 2026?

"Esta acción es de mala fe y no beneficia a nadie. El objetivo parece ser obstaculizar el funcionamiento de la SVB", informó la Federación Surinamesa a través de un comunicado publicado en los medios locales. La SVB señaló que la FIFA prohíbe en su reglamento la intervención de los tribunales ordinarios en la gobernanza del fútbol, salvo casos excepcionales en la legislación local y de absoluta necesidad. “Esto expone a la SVB a graves sanciones, incluyendo la suspensión o incluso la creación de un comité de normalización. Esto significaría la suspensión temporal de todas las actividades futbolísticas nacionales e internacionales”, agregó la Federación.