A 7 años de la muerte de Rafael Ferrari: Últimos instantes con vida y la gloria en el Olimpia

“Fue algo muy natural y espontáneo. Comenzó a sentirse mal y fue cuestión de minutos para deteriorarse hasta que llegó a una parada cardíaca y hubo que asistirlo, ya en ese momento fue que nosotros entramos y pudimos ayudar”, mencionó el galeno quien viajaba a Norteamérica a un congreso médico y tuvo la gentileza de auxiliar hombre fuerte del fútbol hondureño.