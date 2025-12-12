A 7 años de la muerte de Rafael Ferrari: Últimos instantes con vida y la gloria en el Olimpia

Un día como hoy, hace 7 años, perdió la vida el hombre más importante en la historia del Olimpia y el fútbol hondureño. Así era don Rafael Ferrari (QEPD).
Este viernes no es un día cualquiera para el olimpismo. Hoy se cumplen siete años de la dolorosa muerte del expresidente Rafael Ferrari, ocurrida en aquel avión que viajaba con rumbo a Miami, pero que tuvo que desviarse a México, lugar donde el jerarca perdió la vida a causa de un infarto.
Rafael Ferrari ganó desde 1986 hasta el 2016 un total de 22 títulos de Liga Nacional de Honduras como presidente de Olimpia para convertirse así, en uno de los presidentes más exitosos de Centroamérica.
El legado de Rafael Ferrari no se queda ahí, ya que bajo su mandato el equipo melenudo obtuvo también un Campeonato de CONCACAF, cinco Campeonatos Centroamericanos de Clubes, una Clasificación al Mundial de Clubes (2001), dos Campeonísimos y un Tricampeonato.
Rafael Ferrari perdió la vida el pasado 12 de diciembre de 2018 y EL HERALDO recuerda cómo fueron aquellos últimos momentos de vida del presidente más laureado en la historia del fútbol hondureño.
Todo transcurría con normalidad en el aeropuerto de Toncontín donde el señor Rafael Ferrari partiría en el vuelo de American Airlines 1531 rumbo a Miami desde Tegucigalpa.
Estaba previsto que la aeronave saliera a las 3:17 de la tarde hacia territorio norteamericano y don Rafael viajaba acompañado como en su mayoría de veces, pero en sus últimos días con vida era más normal por su enfermedad.
“Él iba con su tanque de oxígeno sentado en el cuarto asiento de primera clase. Iba acompañado”, contó el pasajero Ariel Morel en comunicación con Diario DIEZ luego de que falleciera el expresidente de Olimpia.
Cuando llevaban aproximadamente una hora de vuelo, el máximo jerarca del Olimpia comenzó a sentirse mal y mostrar los malestares que presenta un infarto por lo que se le brindó asistencia médica dentro del avión y el capitán lo consideró una emergencia y optó por desviarse hacia Cancún, México, según establecía la ruta era el aeropuerto más cercano.
Los médicos intentaron salvarle la vida e hicieron todo lo posible por ayudarle, pero no hubo forma de que pudiera resistir el infarto y antes de aterrizar en tierras mexicanas el dirigente hondureño ya había expirado.
“Los médicos hicieron lo posible pero no se pudo. No hubo alteración en el vuelo, todo mundo estuvo tranquilo pero se mostraron con asombro y consternación”, contaba Morel.
Alrededor de dos horas estuvo varado el vuelo de la aerolínea norteamericana en Cancún mientras llegaba medicina forense y las respectivas autoridades para poder trasladar el cuerpo del laureado dirigente de los Melenudos.
César Ponce, médico internista y endocrinólogo que viajaba en el mismo vuelo que Ferrari, le explicó a DIEZ la situación vivida en la aeronave al momento del fallecimiento del máximo dirigente olimpista.
“Fue algo muy natural y espontáneo. Comenzó a sentirse mal y fue cuestión de minutos para deteriorarse hasta que llegó a una parada cardíaca y hubo que asistirlo, ya en ese momento fue que nosotros entramos y pudimos ayudar”, mencionó el galeno quien viajaba a Norteamérica a un congreso médico y tuvo la gentileza de auxiliar hombre fuerte del fútbol hondureño.
Según Ponce, Ferrari no presentaba un cuadro complicado antes de abordar la aeronave: “Para nada que mostró algún malestar. Venía de lo más normal y tranquilo, con sus limitaciones propias de la edad, de la circunstancias pero nada complicado”, aseguró.
El médico explicó cómo fueron los procedimientos que se realizaron para el auxilio del dirigente. “Fue muy poco lo que se pudo hacer. Los resultados de todos los estudios que le hagan en México podrán decir qué pasó pero pues todo indica que hubo un evento, un infarto que fue el evento final”.
El doctor siguió explicando: "Estuvimos en maniobras aproximadamente unos 25 o 30 minutos. Fue algo rápido, muy fulminante por así decirlo”.
Ferrari no pudo soportar el fulminante infarto e incluso antes de llegar a tierra ya había perdido la vida. Pasajeros en el avión sabían del infarto de Rafael Ferrari, pues fueron informados que el vuelo sería desviado, aún así mantuvieron la calma, pese al drama en la parte de enfrente del avión.
“Falleció minutos antes que la aeronave aterrizara, nos desviaron por la emergencia que se tenía y minutos antes de aterrizar fue declarado”. Rafael Ferrari fue sepultado en Honduras, un país que amó y al que le dio mucho en sus 81 años de vida.
El empresario hondureño José Rafael Ferrari Sagastume está enterrado en el cementerio Jardines de Paz Suyapa, en Tegucigalpa luego de perder la vida en un avión hace 7 años.