Cossette López denuncia persecución mientras preparan escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de los últimos afinamientos previo al escrutinio especial, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, denunció un acto de "persecución política", en un contexto que, según ella, amenaza a "su labor y riesgo personal".
A través de su cuenta de X, López Osorio afirmó que el organismo continúa avanzando en la consolidación de los procedimientos previos para dar inicio al escrutinio especial, garantizando transparencia y apego a la ley.
Detalló que, dentro de los avances del CNE, se han aprobado los protocolos para escrutinios especiales, se recibió la acreditación de los miembros de las Juntas Electorales de Vigilancia y Recuento (JEVR), se encuentran en proceso la emisión de credenciales y se realizó la capacitación de los miembros de estas juntas.
Además, se está por concluir la verificación visual y la autorización de corrección de errores de transcripción, conforme al reglamento.
Por otro lado, en medio de este proceso, denunció que autoridades policiales habrían detenido y registrado un vehículo que suele utilizar, incluso revisando la comida de las personas que lo ocupaban, lo que calificó de intimidación en el contexto de las elecciones.
"¿Qué esperaban? ¿Qué yo estuviese ahí? Curioso que eso suceda en este contexto tan grave", cuestionó.
Agregó que "la persecución política no es inminente, es real. Quienes de verdad delinquen están usando su poder contra nosotras y anunciando en reuniones un gobierno de transición y convocatorias a elecciones en mayo. Sigan pendientes y enfocándose solo en sus propios resultados, y verán cómo se nos acaba el país y la democracia", manifestó.
La consejera criticó a sectores de los partidos políticos que, según ella, se concentran en la conformación de directivas del Congreso Nacional y en repartirse Secretarías de Estado, mientras que el CNE trabaja con riesgo personal y de vida para garantizar la validez de los resultados electorales.