Cossette López denuncia persecución mientras preparan escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de los últimos afinamientos previo al escrutinio especial, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, denunció un acto de "persecución política", en un contexto que, según ella, amenaza a "su labor y riesgo personal".

A través de su cuenta de X, López Osorio afirmó que el organismo continúa avanzando en la consolidación de los procedimientos previos para dar inicio al escrutinio especial, garantizando transparencia y apego a la ley. Detalló que, dentro de los avances del CNE, se han aprobado los protocolos para escrutinios especiales, se recibió la acreditación de los miembros de las Juntas Electorales de Vigilancia y Recuento (JEVR), se encuentran en proceso la emisión de credenciales y se realizó la capacitación de los miembros de estas juntas.

Además, se está por concluir la verificación visual y la autorización de corrección de errores de transcripción, conforme al reglamento. Por otro lado, en medio de este proceso, denunció que autoridades policiales habrían detenido y registrado un vehículo que suele utilizar, incluso revisando la comida de las personas que lo ocupaban, lo que calificó de intimidación en el contexto de las elecciones.