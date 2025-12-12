Romeo Vásquez asegura tener información sobre un "plan de magnicidio" tras elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas (FF AA) lanzó este viernes fuertes señalamientos en contra del Partido Libertad y Refundación (Libre), al que acusó de “fraguarse un golpe de Estado”, alertando a la comunidad sobre un plan tras los resultados electorales. Vásquez Velásquez afirmó, a través de un video compartido en sus redes sociales, que posee “información de inteligencia” relacionada con un presunto plan para cometer “un magnicidio”, es decir, la muerte violenta de una figura política o líder importante En su mensaje señaló que está preparado para “ofrendar su vida”, advirtiendo que el conflicto podría escalar si se atenta contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, quienes han denunciado presiones y ataques por sus decisiones en defensa del proceso electoral.

El exjerarca militar afirmó que “si tocan a Ana Paola Hall y a Cossette López, van a encender un pueblo”, advirtiendo que "los va a enviar a Costa Rica como en 2009". Manuel Zelaya fue sacado del poder tras un golpe de Estado y enviado a Costa Rica el 28 de junio de 2009. Ese día, miembros del ejército hondureño irrumpieron en su residencia en Tegucigalpa, lo detuvieron y lo trasladaron por la fuerza a un avión militar que lo llevó a San José, Costa Rica, tras su derrocamiento. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El exjefe castrense mencionó directamente al expresidente Manuel Zelaya, a la presidenta Xiomara Castro y a otros funcionarios, a quienes acusó de intentar desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.

Ataques a las consejeras del CNE

Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López han denunciado actos de intimidación provenientes del oficialismo. Hall ha denunciado actos de intimidación provenientes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del expresidente Manuel Zelaya, tras la convocatoria de colectivos frente a instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

La consejera presidenta también cuestionó un comunicado emitido por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezada por el diputado Luis Redondo, al atribuir supuestos delitos electorales a ella y a la consejera Cossette López. La funcionaria calificó estas acciones como infundadas y carentes de competencia legal.