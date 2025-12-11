"Me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria": Ana Paola Hall

Tegucigalpa, Honduras.- Dispuesta a defender el proceso electoral e “interponerse en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria”, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se pronunció tras la convocatoria del Partido Libertad y Refundación (Libre) y las declaraciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. “Esta mañana, en reunión con el G16+, he manifestado mi preocupación por dos hechos acontecidos en las últimas horas”, posteó en su cuenta de X la presidenta del CNE. Seguidamente, detalló que uno de los puntos que la mantienen preocupada es la convocatoria del coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) para que los colectivos de ese partido político se ubicaran en las afueras del Instituto de Formación Profesional (INFOP), lugar donde trabajan funcionarios del CNE y se resguarda el material electoral de las elecciones generales 2025. En las afueras se mantiene el actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, quien exige una revisión voto por voto en ese nivel electoral, pues los resultados del CNE muestran que su rival, Juan Diego Zelaya, aventaja, pero él asegura que sus actas muestran lo contrario.

Además, mencionó las recientes declaraciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que "se refieren sin fundamento ni competencia alguna a presunta comisión de delitos electorales" por parte de la consejera Cossette López Osorio y de ella misma. "El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, maras como la MS-13, 18, entre otras, y mucho menos por presiones externas y por la vulneración directa de la libertad de los electores. Denunciamos el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que no funcionó conforme a lo establecido y que coincide con los audios presentados como prueba en la denuncia actualmente en proceso ante el Ministerio Público", dijo la Comisión del Congreso Nacional. Agrega que: "Las consejeras Ana Paola Hall García y Cossette López Osorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), por mayoría de votos (en la Certificación 2826-2025 del CNE), aprobaron reformar la obligatoriedad y los efectos de las reglas de validación del uso y/o verificación biométrica. Eliminando la obligatoriedad que ordena el artículo 263 de la Ley Electoral, socavando o destruyendo con ello su propósito; volviendo referencial, optativa, inútil, desconociendo o desnaturalizando la validación obligatoria que establece la Ley Electoral para el uso obligatorio del dispositivo electrónico o biométrico. Al eliminar el uso del biométrico en las Juntas Receptoras de Votos, contaminaron las actas y con ello el TREP, produciendo fraude en las elecciones al permitir que los partidos políticos puedan manipular e inflar las actas y votos. Razón por la que el proceso perdió toda credibilidad, tornándose nulo de pleno derecho y fraudulento. Esto no solo es un delito electoral, sino que también constituye una usurpación o suplantación del Congreso Nacional, ya que este Poder del Estado es el único que tiene la facultad de crear, reformar, e interpretar las leyes de Honduras, entre ellas la Ley Electoral".