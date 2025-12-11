  1. Inicio
María Corina Machado pide a los países democráticos bloquear los ingresos del “régimen” de Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado exhortó a los países democráticos a bloquear los ingresos que, según afirmó, sostienen la “estructura represiva” del régimen de Nicolás Maduro

  • 11 de diciembre de 2025 a las 06:39
Tras recibir el Nobel de la Paz, María Corina Machado pidió desde Oslo el apoyo de la comunidad internacional para cortar los recursos que mantienen al gobierno de Nicolás Maduro.

 Foto: Agencia EFE

Oslo, Noruega.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pidió este jueves ayuda a "los países democráticos" para bloquear los ingresos que sostienen "la estructura represiva del régimen" de Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa desde Oslo, subrayó que el "régimen" de Maduro "se apoya en regímenes totalitarios para atacar a millones de venezolanos", y pidió al mundo ayuda para bloquear el ingreso de los recursos que soportan dicha estructura.

Machado añadió que Maduro se apoya en "sistemas criminales" y que se necesita que las democracias del mundo respalden a los ciudadanos de Venezuela.

La líder opositora hizo estas declaraciones un día después de que el Comité Noruego del Nobel celebrara la gala de entrega de su galardón, a la que ella no llegó a tiempo.

"Estar aquí hoy es una prueba de lo que la voluntad de la gente, la valentía y el amor es capaz de conseguir. Llegué un poco tarde, pero estoy aquí", añadió Machado, que dijo que intentará volver a su país "lo antes posible", aunque todavía no sabe cuándo.

