María Corina Machado pide a los países democráticos bloquear los ingresos del “régimen” de Maduro

Oslo, Noruega.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pidió este jueves ayuda a "los países democráticos" para bloquear los ingresos que sostienen "la estructura represiva del régimen" de Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa desde Oslo, subrayó que el "régimen" de Maduro "se apoya en regímenes totalitarios para atacar a millones de venezolanos", y pidió al mundo ayuda para bloquear el ingreso de los recursos que soportan dicha estructura.