Estructura criminal mató al ingeniero Óscar Bustillo por negarse a favorecerlos

Los capturados fueron identificados por la Policía como Erlin Margarito Escoto Varela, alias Kotolo o el Renco, y Aníbal Josué Aguilar, alias Mecánico.

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía capturó ayer en la aldea La Trinidad, del municipio de Yoro, a dos de los implicados en el asesinato de Óscar Bustillo Oseguera, candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

A Escoto y a Aguilar los apresaron en cumplimiento de una orden de captura librada por el juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada de San Pedro Sula.

Se informó que contra los detenidos hay pruebas científicas, documentales y testificales que los incriminan en el asesinato ocurrido el 9 de septiembre en el barrio Montecristo de la ciudad de Yoro.

Entre las pruebas científicas aportadas por el Ministerio Público hay videos, vaciados telefónicos y escuchas telefónicas de los imputados que los inculpan en el asesinato del aspirante a diputado.

Bustillo era ingeniero forestal y laboraba con el Instituto de Conservación Forestal (ICF), donde era el encargado de emitir los permisos de explotación del bosque en el departamento de Yoro.

Las averiguaciones de la Policía indican que los jefes de una violenta estructura criminal que opera en el departamento de Yoro le pidieron a Bustillo que les otorgara permisos de explotación en una gran extensión de Yoro para tener el control del aprovechamiento de la madera en la zona.

Bustillo se negó a favorecer a la estructura criminal, que se dedica a la extorsión, lo que molestó a sus cabecillas, quienes habrían ordenado su muerte.

El político fue asesinado el 9 de septiembre en el barrio Montecristo de la ciudad de Yoro, cuando se conducía a su casa tras una reunión con líderes comunitarios del Partido Libre en el vecino municipio de Sulaco.