Comisión permanente acusa a Donald Trump de "alterar el libre ejercicio del sufragio"

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión permanente del Congreso Nacional (CN) condenó la "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados preliminares encabeza el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, a quien respalda el mandatario estadounidense. "Condenamos de manera absoluta la injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien mediante declaraciones públicas realizadas 72 horas antes de las elecciones del 30 de noviembre amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños alterando el libre ejercicio del sufragio", indicó el presidente del CN, Luis Redondo, en un comunicado. La declaración fue acordada por la Comisión Permanente del Parlamento, que solo integran nueve de los 128 diputados de ese poder del Estado, que desde finales de agosto, por decisión de Redondo, no convoca al pleno a sesiones, lo que ha provocado una parálisis parcial legislativa.

El apoyo expresado por Trump a Asfura y su decisión de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien desde junio de 2024 cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por delitos de narcotráfico y armas, "constituyen una injerencia inadmisible, una amenaza directa al pueblo hondureño y una violación flagrante de los principios democráticos y del derecho internacional para influir en el voto mediante presiones, desinformación y condicionamientos económicos", añade el comunicado. Señala además que Trump incurrió en "un acto de coacción sin precedentes contra la soberanía de un país en el mundo. Se trata de nuestra dignidad y de nuestra autodeterminación, como también del derecho internacional como lo establece la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con absoluta claridad". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según la Comisión Permanente del Parlamento, que tiene amplios poderes, las decisiones de Trump a favor de Asfura y Hernández, "manipularon el proceso electoral hondureño, intimidando a los electores y atemorizándolos con el no envío de más remesas" familiares.