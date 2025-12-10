Partido Liberal asegura que el 100% de las actas fueron alteradas y se deben revisar

Tegucigalpa, Honduras.- Durante una conferencia de prensa, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, junto a un equipo técnico aseguró que la totalidad de las actas tienen inconsistencias y deben ser revisadas.

Nasralla aseguró durante la conferencia de prensa que la información que está divulgado la empresa ASD, "de socios del Partido Nacional", no coincide con las actas originales de los partidos políticos".

Uno de los miembros del equipo técnico del Partido Liberal mostró un acta aleatoria y afirmó que muestra una de las tantas "inconsistencias que hemos estado encontrando en el recuento de la totalidad de las actas, esta es un acta desde el departamento de El Paraíso y esta es la radiografía en formato JSON donde podemos comprobar que hay corrección manual en el acta".

Agregó que ese "patrón de correcciones manuales las hemos encontrado en la totalidad de las actas que tenemos en el Partido Liberal, que son el 100% de las actas".