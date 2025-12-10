Partido Liberal asegura que el 100% de las actas fueron alteradas y se deben revisar

Tegucigalpa, Honduras.- Durante una conferencia de prensa, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, junto a un equipo técnico aseguró que la totalidad de las actas tienen inconsistencias y deben ser revisadas.
Nasralla aseguró durante la conferencia de prensa que la información que está divulgado la empresa ASD, "de socios del Partido Nacional", no coincide con las actas originales de los partidos políticos".
Uno de los miembros del equipo técnico del Partido Liberal mostró un acta aleatoria y afirmó que muestra una de las tantas "inconsistencias que hemos estado encontrando en el recuento de la totalidad de las actas, esta es un acta desde el departamento de El Paraíso y esta es la radiografía en formato JSON donde podemos comprobar que hay corrección manual en el acta".
Agregó que ese "patrón de correcciones manuales las hemos encontrado en la totalidad de las actas que tenemos en el Partido Liberal, que son el 100% de las actas".
"Esto es solamente para ilustrarlos con un acta y así están las 19,167 actas, todas fueron sobreescritas, cuando se metió el acta original al sistema, ¿quién hizo ese pecado?, no es la culpa del Consejo Nacional Electoral, es culpa de la compañía ASD, que es la que controla todo lo que tiene que ver con el proceso técnico", afirmó el candidato presidencial.
Por su parte, el abogado y militante liberal Eduardo Martell, mencionó que ese análisis "que lleva un triple chequeo, que quiere decir, el JSON del CNE, el JSON de nuestro centro de cómputo y el JSON de esta auditoria que estamos desarrollando".
Martell, de igual manera, explicó que el JSON es el mecanismo informático por el cual se transforma el acta física en datos.
"¿Qué nos va a decir esta auditoría que estamos haciendo el día de mañana culmina? Lo que se hizo, cuándo se hizo por cada acta, como partido responsable que somos no vamos a gritar, aquí tiene la razón, la muestra que se está tergiversando la voluntad popular", afirmó Martell.
"Qué queremos como Partido Liberal y cuál es la instrucción que hemos recibido de nuestro candidato presidencial, demostremos lo que se ha hecho y exijamos el respeto a la voluntad soberana", sostuvo.