Misión electoral de la OEA sigue en vigilancia y reitera llamado a respetar resultados

La misión rechazó cualquier convocatoria o acción que busque alterar el orden público y que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral

    La OEA recordó su exhortación hecha días atrás para que el CNE agilice el conteo.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 23:45

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) —a través de su misión electoral en Honduras—informó que sus equipos permanecen desplegados, observando de cerca el escrutinio del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre.

En su cuenta oficial, explicaron que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA busca asegurar que cada fase del conteo cumpla con los estándares de trazabilidad y transparencia.

Exigieron que con la misma claridad con la que han llamado a agilizar el conteo, ahora hacen "su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada".

"Es crucial también que se resguarden los materiales electorales", indicaron.

Los resultados preliminares muestran una contienda electoral entre los principales candidatos: Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN), y Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL), lo que refuerza la necesidad de un escrutinio cuidadoso y meticuloso

CNE pide a FF AA resguardar material electoral ante amenaza de Libre de movilizarse al Infop

Por lo anterior, agregaron que "es fundamental que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda realizar su trabajo sin presiones".

La OEA rechazó cualquier convocatoria o acción que busque alterar el orden público y que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral, advirtiendo riesgos para la estabilidad democrática.

