Misión electoral de la OEA sigue en vigilancia y reitera llamado a respetar resultados

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) —a través de su misión electoral en Honduras—informó que sus equipos permanecen desplegados, observando de cerca el escrutinio del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre.
En su cuenta oficial, explicaron que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA busca asegurar que cada fase del conteo cumpla con los estándares de trazabilidad y transparencia.
Exigieron que con la misma claridad con la que han llamado a agilizar el conteo, ahora hacen "su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada".
"Es crucial también que se resguarden los materiales electorales", indicaron.
Los resultados preliminares muestran una contienda electoral entre los principales candidatos: Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN), y Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL), lo que refuerza la necesidad de un escrutinio cuidadoso y meticuloso
Por lo anterior, agregaron que "es fundamental que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda realizar su trabajo sin presiones".
La OEA rechazó cualquier convocatoria o acción que busque alterar el orden público y que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral, advirtiendo riesgos para la estabilidad democrática.