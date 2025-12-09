Misión electoral de la OEA sigue en vigilancia y reitera llamado a respetar resultados

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) —a través de su misión electoral en Honduras—informó que sus equipos permanecen desplegados, observando de cerca el escrutinio del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre.

En su cuenta oficial, explicaron que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA busca asegurar que cada fase del conteo cumpla con los estándares de trazabilidad y transparencia.

Exigieron que con la misma claridad con la que han llamado a agilizar el conteo, ahora hacen "su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada".