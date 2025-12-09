CNE pide a FF AA resguardar material electoral ante amenaza de Libre de movilizarse al Infop

"Ante la convocatoria realizada por el Coordinador del Partido Libre, para que colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela, se movilicen de inmediato a INFOP, he solicitado al Jefe del Estado Mayor Conjunto que, en cumplimiento de su mandato constitucional, resguarde urgentemente al personal del CNE, el material electoral de Elecciones Generales 2025 y las instalaciones referidas", escribió Hall a través de sus redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paolla Hall, pidió a las Fuerzas Armadas resguardar del material electoral ante la convocatoria del coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, para que colectivos de su partido se movilicen "de inmediato" hacia el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

El expresidente hondureño convocó este martes 9 de diciembre a los militantes de su partido a movilizarse hacia el Infop, arguyendo que la candidata Rixi Moncada y Libre no aceptan los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Según Zelaya, el proceso fue "fracasado y fraudulento" y que el código fuente fue violado, lo que según él, constituye un intento de golpe electoral.

Además, en su publicación aseguró que el candidato a alcalde de la capital, Jorge Aldana, es el ganador de la contienda contra el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, quien según los datos preliminares del CNE, lleva la delantera en lo que va del conteo de actas.

"Exigimos cárcel para los violadores y sus beneficiarios", agregó Zelaya, quien refirió que las autoridades electorales de haber manipulado los resultados en favor de un supuesto fraude".