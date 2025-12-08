Nulidad de elecciones, “acción oportunista” de Libre para presionar negociaciones

Un día después, la dirigencia de Libre, mediante un comunicado, afirmó que no reconoce las elecciones celebradas “bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos Donald Trump y la oligarquía aliada”, asimismo convocó a movilizaciones y asambleas locales, departamentales, protestas, paros y plantones.Ante tal petición, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mediante un pronunciamiento indicó que el recurso presentado por Libertad y Refundación es improcedente porque la nulidad “no constituye un mecanismo ordinario de impugnación política, ni un instrumento para corregir derrotas electorales, sino una garantía institucional destinada exclusivamente a proteger al pueblo soberano cuando su voluntad ha sido sustituida mediante fraude estructural probado”.Ninguna autoridad administrativa, jurisdiccional o política puede sustituir la voluntad del soberano sin prueba plena, objetiva y concluyente de que dicha voluntad fue jurídicamente destruida por fraude. Anular elecciones sin la acreditación de un fraude estructural equivaldría, en términos constitucionales, a un desconocimiento indirecto de la soberanía popular, alterando la esencia misma del Estado Democrático de Derecho, dice el pronunciamiento.