Nulidad de elecciones, “acción oportunista” de Libre para presionar negociaciones

Tegucigalpa, Honduras. En la mente de la dirigencia del partido Libertad y Refundación (Libre) existe el principio de que no hay peor lucha que aquella que no se hace y, por lo tanto, recurren al anarquismo con el fin de crear otras condiciones favorables, sostuvo Andrés Pavón, defensor de derecho humanos y exembajador de Honduras en Cuba. De acuerdo con Pavón, la solicitud de nulidad de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, presentada al Consejo Nacional Electoral (CNE) por Libre, "es una acción insurreccional no fundamentada en la actitud marxista, sino en el marco de un anarquismo". Libre, una vez que fue derrotado en el proceso electoral, ahora pretende una lucha insurreccional, bajo la idea de que hay condiciones objetivas, como la intervención del presidente de Estados Unidos Donald Trump. En ese caso no se refieren a la intervención imperialista, como está definido en sus estatutos. La idea es de provocar un enemigo externo y, en este caso, se llama Trump. "Esa es una primera condición objetiva. La otra, hablan del partido narco, que según su lógica insurreccional —no de su lucha electoral porque esa ya la perdieron— el Partido Nacional es un cáncer que no debe de existir y por lo tanto no debe de gobernar", explicó Pavón. Amplió que Libre, siendo una minoría, pretende establecer condiciones de subjetividad, entendidas estas como crear conciencia en la población para que se sume a una insurrección popular y que niegue el proceso electoral, aun conociendo que el recurso que ellos presentaron de nulidad no les va a ser favorable, porque no concurren los elementos por los cuales se puede impugnar un proceso electoral. "Ellos saben que ese recurso no les va a pegar, entonces se van por la vía de provocar miedo, incluso terror, para que la población no salga y ellos acaparan las calles, se toman las instituciones en una especie de asalto insurreccional y que los militares digan que ellos no participan porque ese es un problema político", analizó Pavón. Eso significa que vence el plazo para emitir la declaratoria. En ese contexto, el Congreso Nacional —o, en su defecto, su presidente, Luis Redondo—, aun sin contar con la mayoría, puede convocar a la bancada de Libre y declarar que, ante la preclusión del proceso electoral, se instale un gabinete provisional, explicó. Para Pavón, eso no sería legal. "Es que Libre no ha hecho nada legal durante su gestión. Lo único que ha hecho legal quizás sean las carreteras, el rescate de Banadesa, por lo demás se dedicaron a tirarse piedras, en vez de promover lo bueno que habían hecho".

“En cuanto a la institucionalidad, ellos siempre la vieron como enemiga, por eso se toman por asalto el Congreso, la Procuraduría General, el Ministerio Público y pactaron en la Corte Suprema de Justicia y también pretendieron tomarse por asalto el Consejo Nacional Electoral”, fustigó. Ahora su acción insurreccional, además de buscar “una triquiñuela desde el Congreso también tienen un objetivo inmediato que es ver de qué manera se dividen el poder entre estos tres partidos políticos. Libre quedó a la zaga, entonces para lograr y alcanzar una negociación, la estrategia de presión es fundamental”, agregó Pavón. Y eso va a depender, dijo, sobre cómo se comporten ciertos grupos políticos y económicos que están viendo una salida que no vaya a afectar a Honduras, porque la línea del caos siempre provoca miedo. Libre “algo van a ganar, quizás diputados. Quizás una transición orientada a garantizarle a sus empleados la estabilidad laboral, mantener al fiscal general, a la Corte Suprema de Justicia, que no haya actos de persecución contra aquellos funcionarios que fueron nombrados al margen de la ley, entre ellos el procurador”. “Recuerde que Libre siempre opera con un espíritu vengativo, ellos tratan de evocar venganza contra todos aquellos que no siguen su línea de pensamiento, aunque sean de la misma izquierda. Entre ellos mismos se despedazan, son terribles", añadió.

El clima electoral se tensó unos días antes del 30 de noviembre reciente, cuando el presidente estadounidense Donald Trump mostró su simpatía por el candidato nacionalista Narsy Asfura, pidiéndole al electorado votar por él, descalificando al presidenciable liberal Salvador Nasralla y a la candidata oficialista Rixi Moncada. Además, indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en una corte de Nueva York a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico a gran escala. Ese ambiente electoral inestable se atizó con el fracaso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) contratado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a tal extremo que ya han transcurrido 10 días desde los comicios y los hondureños todavía no saben quién será su próximo presidente, generando entre la ciudadanía una enorme desconfianza sobre el respeto de la voluntad popular. Posteriormente, la llama de la discordia es avivada por Roger Stone, exasesor del presidente Trump. Stone no solo ha contado que influyó para que el republicano indultara a Hernández, sino que a través de su cuenta en X instó a Nasralla a aceptar la derrota y lo vinculó con el narcotráfico, advirtiéndole que podría enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos. Aprovechando la tensión que se vive, el sábado reciente, Libre presentó ante el CNE una acción de nulidad administrativa contra el proceso electoral general del pasado domingo 30 de noviembre. La acción va dirigida a que se anulen los escrutinios realizados en las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel electivo presidencial y que se repitan las elecciones.

Un día después, la dirigencia de Libre, mediante un comunicado, afirmó que no reconoce las elecciones celebradas “bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos Donald Trump y la oligarquía aliada”, asimismo convocó a movilizaciones y asambleas locales, departamentales, protestas, paros y plantones. Ante tal petición, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mediante un pronunciamiento indicó que el recurso presentado por Libertad y Refundación es improcedente porque la nulidad “no constituye un mecanismo ordinario de impugnación política, ni un instrumento para corregir derrotas electorales, sino una garantía institucional destinada exclusivamente a proteger al pueblo soberano cuando su voluntad ha sido sustituida mediante fraude estructural probado”. Ninguna autoridad administrativa, jurisdiccional o política puede sustituir la voluntad del soberano sin prueba plena, objetiva y concluyente de que dicha voluntad fue jurídicamente destruida por fraude. Anular elecciones sin la acreditación de un fraude estructural equivaldría, en términos constitucionales, a un desconocimiento indirecto de la soberanía popular, alterando la esencia misma del Estado Democrático de Derecho, dice el pronunciamiento.

