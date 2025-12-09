Christian Nodal Demanda a Cazzu en Jalisco: ¿De qué la acusa?

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, generó polémica, nuevamente, luego de que saliera a la luz pública una presunta demanda en contra de su expareja Julieta Cazzuchelli, más conocida como ‘Cazzu’.
De acuerdo con la información obtenida por Televisa Espectáculos, Nodal habría iniciado un proceso legal en Jalisco, México, para buscar acuerdos con Cazzu sobre la crianza de su hija, Inti.
El recurso legal fue interpuesto por el equipo legal de Nodal, en los juzgados de lo familiar en Ciudad Judicial, en Zapopan.
Aparentemente, la motivación de Nodal para interponer esta denuncia fueron las declaraciones brindadas por la madre de su hija hace algunas semanas.
Cazzu aseguró que Nodal no aportaba suficiente dinero para la manutención de Inti, afirmación que el cantante negó rotundamente.
Nodal, de hecho, enfatizó en que brinda una pensión millonaria, en efectivo, para cubrir todas las necesidades de su hija.
El cantante señaló que su intención con esta demanda es regular las obligaciones y derechos de ambos padres sobre la crianza de la pequeña.
En consecuencia, el equipo legal de Nodal llegó hasta la ciudad de Zapopan para presentar un oficio conciliatorio, para llegar a una serie de acuerdos con Cazzu.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer mayor información sobre el proceso legal. No obstante, se presume que este recurso resuelva problemas sobre la convivencia, custodia y manutención de Inti.
Cazzu tampoco se ha pronunciado al respecto. Algunos creen que podría hacerlo durante los próximos días y otros apoyan la idea de que se llamara al silencio.
Nodal y Cazzu fueron pareja entre 2022 y 2024, pero se convirtieron en padres en 2023. Aunque la relación parecía marchar bien, al poco tiempo dieron a conocer su ruptura.
Inicialmente, el acuerdo fue que mantendrían una relación cordial por el bien de su hija, pero, en los últimos meses, sus constantes desacuerdos han dado una imagen distinta.