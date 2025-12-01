Reacciones en Libre tras derrota electoral: llamados a reflexión y aceptación del resultado

Tegucigalpa, Honduras.-Diversas figuras del partido Libertad y Refundación (Libre) reaccionaron este lunes tras los resultados preliminares de las elecciones generales, reconociendo la derrota y haciendo llamados a la reflexión, la serenidad y el respeto a la decisión expresada por los hondureños en las urnas. El exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, dio la “bienvenida” a sus compañeros a la “vil e inhóspita llanura”, expresando que espera “hayan ahorrado” tras lo que consideró una derrota contundente. “Bienvenidos a la vil e inhóspita llanura, camaradas, espero hayan ahorrado. Como cristiano siento paz con los resultados, Dios es el que quita y pone gobernantes y el pueblo expresó su sentir en las urnas. El país ha amanecido en completa paz hoy”, afirmó. Cardona instó a la militancia a asumir los resultados sin excusas. “Aunque sea doloroso, se debe aprender de las derrotas. La excusa no es que el pueblo es ignorante y masoquista o fue engañado por la oligarquía, es que la democracia así es y debemos aceptarlo. Basta de falsas superioridades morales”, señaló.

El secretario de Educación, Daniel Sponda, también aceptó públicamente la derrota de Libre y agradeció al personal docente y administrativo. "Mi agradecimiento a todo el equipo de Educación por su trabajo y profesionalismo. Cada avance en la educación de Honduras es gracias a su entrega. Les pido que mantengamos la 'buena letra' estos 57 días", expresó. Sponda llamó a garantizar una transición ordenada. "Perdimos una elección, pero no nuestra causa. La educación sigue siendo nuestra misión. Que las escuelas nunca más vuelvan a ser campo de batalla de las contradicciones y diferencias de los adultos", añadió.

En la democracia, también se aprende de la derrota.



Mi agradecimiento a todo el equipo de @Seduc_HN por su trabajo y profesionalismo. Cada avance en la educación de Honduras es gracias a su entrega.

Les pido que mantengamos la "buena letra" estos 57 días. Cerremos con... — Daniel Sponda (@SpondaDaniel) December 1, 2025

El ministro de CONDEPOR y exaspirante a diputado, Mario Moncada, se sumó a los mensajes de aceptación. “En democracia, la voz del pueblo es la que define el rumbo de la nación, y ayer el pueblo habló con claridad en las urnas. Como verdadero demócrata, aceptamos con respeto y serenidad su decisión”, expresó. Moncada agradeció a su equipo de campaña y afirmó que continuará en la resistencia. “Ganaron los contrarios, pero quien realmente perdió fue el pueblo que merece un país más justo y más humano”, sostuvo.

El diputado Jari Dixon también reconoció el resultado. “El pueblo habló en las urnas, ante tal decisión no hay apelación que valga. Defendimos nuestro proyecto político hasta el último momento, pero esta vez no pudo ser... hay que felicitar a los vencedores y pedirles que hagan un buen trabajo”, dijo.

Las reacciones se dan un día después de las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que los hondureños eligieron al presidente, diputados, alcaldes y representantes al Parlacen para el período 2026-2030.

