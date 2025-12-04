Nuevo Congreso debe priorizar la incorporación de segunda vuelta electoral, dice Edmundo Orellana

Tegucigalpa, Honduras.-El exfiscal general Edmundo Orellana pide que las nuevas autoridades del Congreso Nacional prioricen la incorporación de una segunda vuelta al sistema electoral de Honduras. Esta solicitud surge, a criterio del exministro de Transparencia, por los futuros cuestionamientos por los resultados electorales de los comicios del pasado 30 de noviembre.

"Sin segunda vuelta electoral, los resultados de esta votación a nivel presidencial, serán, inevitablemente, objeto de cuestionamientos por el escaso margen entre los candidatos", escribió en la red social X. "Para que este problema no se repita en el futuro, el nuevo Congreso Nacional tendrá que priorizar la incorporación de la segunda vuelta electoral en la Constitución", mencionó Orellana.

¿Cómo avanzan los resultados electorales?

De acuerdo con la última actualización de la página del Consejo Nacional Electoral (CNE), hecho a las 7:00 de la mañana, Nasry Asfura 1,084,339 votos, es decir, 40.06%, mientras que Salvador Nasralla suma 1,075,524 votos, es decir, 39.73%. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Se trata de una diferencia de 8,815 votos entre el Partido Nacional y Liberal. Esta ventaja tan pequeña ha desatado muchos cuestionamientos en redes, donde aseguran que se está fraguando un fraude.