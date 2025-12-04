Instan a candidatos a guardar la calma y esperar resultados oficiales de las elecciones

De acuerdo con la Ley Electoral, el Consejo Nacional Electoral cuenta con un margen de 30 días después de la elección para emitir la declaratoria definitiva de los resultados del proceso electoral.

Las declaratorias tempranas y mensajes de ataque al contrincante solamente opacan un proceso electoral que, de acuerdo a los sectores de sociedad civil, se llevaron a cabo de forma pacífica y positiva.

Tegucigalpa, Honduras.- Frente a los estrechos márgenes en la divulgación de resultados entre los candidatos del Partido Nacional y Partido Liberal , analistas llaman a los aspirantes a guardar la calma y transmitir mensajes de prudencia mientras el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) emite la declaratoria.

El expresidenciable por el Partido Innovación y Unidad (Pinu), Olban Valladares, llamó a la prudencia a los aspirantes a la presidencia.

“La responsabilidad que se les impone a estas dos figuras que en este momento están disputando es mucha prudencia y, sobre todo, mucho respeto. La lucha está parejísima y por un voto se puede ganar esta elección”, recomendó. Recordó a los actores políticos en contienda que el pueblo hondureño acaba de pasar una etapa crítica, particularmente, porque el temor, la polémica y la controversia ha sido estimulada por “los cabecillas de las organizaciones políticas”. Valladares aludió que “faltan todavía muchas actas, por consiguiente, como la diferencia es muy poca, nadie se puede proclamar vencedor. El hecho de estarlo haciendo prematuramente despierta sentimientos encontrados”.

La analista política Julieta Castellanos informó que como miembros de la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) y la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), pidieron a los dos candidatos comprometerse a respetar y esperar los resultados.

“La RDD y la REDH entregamos tanto al candidato Salvador Nasralla como a Nasry Asfura el día lunes el informe de observación electoral que hicimos. Allí una de las cosas que les pedimos fue una actitud de prudencia y esperar los resultados oficiales, se comprometieron”, indicó.

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reiteró que “la recomendación nuestra es que se esperara el escrutinio final por el órgano competente, por otro lado también creo que los candidatos deberían de hablar con sus asesores porque sí hay reclamos que se están excediendo”.

Ante los apretados márgenes de resultados entre los candidatos presidenciales Nasry Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal, los aspirantes políticos deben transmitir un mensaje de cordura y tranquilidad a la población, consideró el analista político Luis León.

“Creo que lo que deberían de mantener es un mensaje de cordura, la diferencia es poca y en una elección tan cerrada lo responsable es esperar el total del escrutinio, así que creo que deberían de llamarse un poco a esperar los resultados y no atacar la institucionalidad y quitarle confianza al proceso que ha salido bastante bien”, sugirió.

León recordó que “el Consejo Nacional Electoral ante todos los pronósticos ha hecho un buen trabajo y la ley le da 30 días para terminar esto, así que la desesperación es algo que no debería estar en la mesa”.

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, pidió paciencia y respeto mientras avanza el escrutinio electoral por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“La presidencia va a estar entre dos personas y que esas dos personas tienen que tener paciencia y tolerancia, se pone a prueba la institucionalidad y eso es lo que tenemos que hacer hoy, llenarnos de paciencia”, señaló.

El titular del CAH recordó que “venir y contar actas lleva también un tiempo porque hoy los dos candidatos van a querer el máximo de transparencia, y ese máximo consiste en tener todas las actas, sacar ellos sus propios cómputos, también en el caso que ellos presenten impugnaciones. Así que hay que tener paciencia pero de mucho respeto también porque cualquiera de los dos puede ganar”.

El abogado y analista Saúl Bueso llamó a la calma a los candidatos presidenciales Salvador Nasralla y Nasry Asfura mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) define los resultados y dé a conocer al verdadero ganador de las elecciones.

“Lo que sí es prudente es guardar la calma y esperar que sea el resultado oficial que le diga si usted ganó o si usted no fue favorecido con el voto de los hondureños. Decía un amigo mío que cuando digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano, entonces si tengo las actas en la mano que se declaren, lo correcto es esperar que el ente oficial diga quién ganó”, detalló.

Continuó: “La prudencia creo que cabe, hemos visto que nadie ha salido a las calles sino que han dicho ‘yo tengo, yo gano’, y en una cierta forma es un mensaje para sus militantes”.