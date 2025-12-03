Mapa: así se reparten los municipios entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura

En San Pedro Sula, Cortés, el Partido Liberal se impuso con 136,752 votos, más del doble de los 58,997 que sumó el Partido Nacional, marcando un triunfo contundente en la cabecera departamental con mayor carga electoral (1.1 millones habilitados en Cortés).La misma tendencia se observa en Choloma, donde Nasralla obtuvo 36,362 votos frente a los 12,459 de Asfura, y en Puerto Cortés, con una diferencia de 23,285 votos a favor del Partido Liberal (31,157 vs. 7,872).En Villanueva, Cortés, la brecha fue similar, con 23,337 para Nasralla frente a 9,667 para Asfura. Incluso La Ceiba, Atlántida, se pintó de rojo-blanco-rojo, con 29,356 votos para Nasralla y apenas 13,704 para el Partido Nacional.En contraste, el Partido Nacional se mantiene fuerte en varios municipios rurales. En Danlí, El Paraíso, Asfura lidera con 23,363 votos, superando por casi cinco mil a Nasralla. En Juticalpa, Olancho, con 13,753 votos frente a 11,289 del Partido Liberal y Catacamas con 11,992 contra 7,931.