Mapa: así se reparten los municipios entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales dibujan un país partido en dos, con gran parte del territorio teñido de azul por Nasry Asfura, mientras que los principales municipios —donde se concentra el voto masivo— se pintan de rojo-blanco-rojo, con un Salvador Nasralla que arrasa con amplias ventajas.

Un análisis de EL HERALDO Plus a los datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta las 3:00 de la madrugada del miércoles 3 de diciembre, confirma esta división territorial y poblacional del voto.

Asfura lidera en 202 de los 298 municipios, un dominio territorial aplastante, aunque concentrado en municipios con menor peso poblacional. Nasralla, en cambio, gana en 81 municipios, pero esos municipios son los que suman más gente y por ende, más votos.

Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), queda relegada con triunfos solo en 14 municipios, un retroceso territorial para el partido oficialista que en noviembre de 2021 arrasó con más de 1.7 millones de votos.

Pero el mapa aún no está completo, pues faltan los votos de San Antonio de Flores, en El Paraíso, donde denuncias de tráfico y sustracción de credenciales por parte de autoridades locales obligaron al CNE a suspender las elecciones.

La institución ordenó repetir los comicios este domingo 7 de diciembre, mediante la certificación 2850-2025. Con apenas 4,996 votantes habilitados, ese pequeño municipio podría convertirse en el voto que incline una balanza ya de por sí ajustada, en caso de que haya un empate.

Tres días después de una contienda que comenzó liderando el Partido Nacional, el Partido Liberal rebasó el millón de votos y tomó la delantera. Nasralla registra 1,015,995 votos (40.36%) y Asfura, 995,627 (39.55%).

En total, van 15,109 actas divulgadas de 19,152 transmitidas (78.89%), de las cuales 12,960 son correctas y 2,149 presentan inconsistencias.