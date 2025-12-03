Mapa: así se reparten los municipios entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura

Asfura domina territorialmente en 202 municipios, mientras Salvador Nasralla concentra sus victorias en 81 municipios clave que concentran la mayor parte del padrón electoral

  • 03 de diciembre de 2025 a las 06:01
Nasry Asfura (Partido Nacional) a la izquierda y Salvador Nasralla (Partido Liberal) a la derecha.

 Foto: Cortesía/La Prensa

Tegucigalpa, Honduras.

Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales dibujan un país partido en dos, con gran parte del territorio teñido de azul por Nasry Asfura, mientras que los principales municipios —donde se concentra el voto masivo— se pintan de rojo-blanco-rojo, con un Salvador Nasralla que arrasa con amplias ventajas.

Un análisis de EL HERALDO Plus a los datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta las 3:00 de la madrugada del miércoles 3 de diciembre, confirma esta división territorial y poblacional del voto.

Asfura lidera en 202 de los 298 municipios, un dominio territorial aplastante, aunque concentrado en municipios con menor peso poblacional. Nasralla, en cambio, gana en 81 municipios, pero esos municipios son los que suman más gente y por ende, más votos.

Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), queda relegada con triunfos solo en 14 municipios, un retroceso territorial para el partido oficialista que en noviembre de 2021 arrasó con más de 1.7 millones de votos.

Pero el mapa aún no está completo, pues faltan los votos de San Antonio de Flores, en El Paraíso, donde denuncias de tráfico y sustracción de credenciales por parte de autoridades locales obligaron al CNE a suspender las elecciones.

La institución ordenó repetir los comicios este domingo 7 de diciembre, mediante la certificación 2850-2025. Con apenas 4,996 votantes habilitados, ese pequeño municipio podría convertirse en el voto que incline una balanza ya de por sí ajustada, en caso de que haya un empate.

Tres días después de una contienda que comenzó liderando el Partido Nacional, el Partido Liberal rebasó el millón de votos y tomó la delantera. Nasralla registra 1,015,995 votos (40.36%) y Asfura, 995,627 (39.55%).

En total, van 15,109 actas divulgadas de 19,152 transmitidas (78.89%), de las cuales 12,960 son correctas y 2,149 presentan inconsistencias.

Municipios

En San Pedro Sula, Cortés, el Partido Liberal se impuso con 136,752 votos, más del doble de los 58,997 que sumó el Partido Nacional, marcando un triunfo contundente en la cabecera departamental con mayor carga electoral (1.1 millones habilitados en Cortés).

La misma tendencia se observa en Choloma, donde Nasralla obtuvo 36,362 votos frente a los 12,459 de Asfura, y en Puerto Cortés, con una diferencia de 23,285 votos a favor del Partido Liberal (31,157 vs. 7,872).

En Villanueva, Cortés, la brecha fue similar, con 23,337 para Nasralla frente a 9,667 para Asfura. Incluso La Ceiba, Atlántida, se pintó de rojo-blanco-rojo, con 29,356 votos para Nasralla y apenas 13,704 para el Partido Nacional.

En contraste, el Partido Nacional se mantiene fuerte en varios municipios rurales. En Danlí, El Paraíso, Asfura lidera con 23,363 votos, superando por casi cinco mil a Nasralla. En Juticalpa, Olancho, con 13,753 votos frente a 11,289 del Partido Liberal y Catacamas con 11,992 contra 7,931.

Las diferencias son estrechas, pero suficientes para sostener la ventaja del Partido Nacional en estos municipios.

En la mayoría de los municipios de Copán, La Paz y Santa Bárbara, los resultados fueron mucho más cerrados, con márgenes menores a mil votos, aunque ligeramente inclinados hacia el Partido Liberal.

Pasa lo mismo en los municipios de Colón y Santa Bárbara, antiguos bastiones de Libre, donde en estas elecciones los votos se dividieron entre ambos partidos con poca diferencia, quedando la mayoría a favor del Partido Nacional.

Lempira, por su parte, consolidó su reputación como bastión del Partido Nacional. En municipios como Gracias, Lepaera y La Iguala, Asfura arrasó con grandes diferencias, 8,331 vs. 2,920; 6,196 vs. 1,624; y 5,153 vs. 822, respectivamente.

