Salvador Nasralla ahora está ganando las elecciones generales en Honduras

Luego de estar más de un día sin actualización de resultados, Nasralla logró una ventaja mayor a los dos mil votos de diferencia.

Tegucigalpa, Honduras.- Pasadas las 2:00 pm, el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó su sistema divulgación de resultados y Salvador Nasralla ahora se encuentra ganando las elecciones generales en Honduras.

Salvador Nasralla sobrepasa 774,354 votos, mientras Nasry Asfura supera los 771,968 votos; datos que se encuentran subiendo minuto a minuto.

Desde el Partido Nacional afirmaron que las actas del departamento de Cortés ingresaron al sistema en las últimas horas y por eso se dio el repunte de Nasralla.

"Sabíamos que esto iba a pasar porque son las actas de Cortés y Atlántida, nosotros tenemos todas las actas y había un rezago, por eso se le está dando la ventaja a Salvador Nasralla. Que lo disfruten y tienen derecho, pero tenemos una ventaja del 2% o 3% porque tenemos todas las actas", manifestó María Antonieta Mejía, diputada del Partido Nacional y candidata a designada presidencial.

Finalmente puntualizó a los votantes de Nasralla que "la alegría les va a durar poco".