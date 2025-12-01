¿Cómo puedo ver los resultados de cada candidato presidencial en las elecciones generales?

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de finalizar la jornada maratónica de votaciones en las elecciones generales 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya ha dado de manera preliminar los resultados del conteo de votos de los candidatos presidenciales. ¿Cómo lo puedes ver?
Minuto a minuto, los votos obtenidos por cada candidato en los 18 departamentos se van contabilizando y reflejando en la gráfica de los resultados, donde la disputa se centra entre dos candidatos, seguidos de lejos por los otros tres candidatos.
Del Partido Liberal, el candidato Salvador Nasralla; del Partido Nacional, Nasry Asfura; del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada; del Partido Innovación y Unidad (PINU-SD), Nelson Ávila; y finalmente, del Partido Democracia Cristiana (DC), Mario Rivera, quien, aunque se unió a Nasralla, su rostro sigue apareciendo en la papeleta.
Si desea ver qué cantidad de votos ha recibido el candidato de su elección, EL HERALDO le explica paso a paso cómo puede hacerlo desde su celular.
PASO 1
Visita el sitio web oficial del CNE en www.cne.hn, luego dirígete a la zona donde dice resultados electorales generales 2025 y das clic en “consulta aquí”.
Paso 2
Te aparecerá esta ventana donde, de forma automática, se muestran los resultados a nivel nacional. Pero si deseas ver cómo van los votos en tu departamento, solo dirígete a la casilla donde dice “Departamento” y obtendrás los resultados que se han obtenido hasta el momento.
Primeros resultados
Hasta esta hora de la mañana (6:27 a.m.) del lunes 1 de diciembre, solo se han dado a conocer los resultados preliminares durante el primer boletín, posicionándolos de la siguiente manera:
Para el Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura se impone con el 40.00%, es decir, 735,703 votos.
En el caso del Partido Liberal, Salvador Nasralla ha obtenido un reñido resultado del 39.78%, es decir, 751, 527 votos.
Mientras que en el Partido Libertad y Refundación (Libre), la candidata Rixi Moncada solo ha obtenido un 19.18%, es decir, 352,836 votos.
Nelson Ávila, con el PINU-SD, obtuvo el 0.84% (15,609), y Mario "Chano" Rivera tan solo logró el 0.17% (3,142).
En la tabla de resultados, los votos en blanco suman un total de 34,584, mientras que los votos nulos ascienden a 69,081.
De momento, se ha hecho el escrutinio de un total de 10,701 actas de 19,152, lo que representa el 55.87%. De estas, 9,238 son actas correctas y 1,463 presentan inconsistencias.