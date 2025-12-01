¿Cómo puedo ver los resultados de cada candidato presidencial en las elecciones generales?

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de finalizar la jornada maratónica de votaciones en las elecciones generales 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya ha dado de manera preliminar los resultados del conteo de votos de los candidatos presidenciales. ¿Cómo lo puedes ver? Minuto a minuto, los votos obtenidos por cada candidato en los 18 departamentos se van contabilizando y reflejando en la gráfica de los resultados, donde la disputa se centra entre dos candidatos, seguidos de lejos por los otros tres candidatos. Del Partido Liberal, el candidato Salvador Nasralla; del Partido Nacional, Nasry Asfura; del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada; del Partido Innovación y Unidad (PINU-SD), Nelson Ávila; y finalmente, del Partido Democracia Cristiana (DC), Mario Rivera, quien, aunque se unió a Nasralla, su rostro sigue apareciendo en la papeleta.

Si desea ver qué cantidad de votos ha recibido el candidato de su elección, EL HERALDO le explica paso a paso cómo puede hacerlo desde su celular.

PASO 1

Visita el sitio web oficial del CNE en www.cne.hn, luego dirígete a la zona donde dice resultados electorales generales 2025 y das clic en “consulta aquí”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Paso 2

Te aparecerá esta ventana donde, de forma automática, se muestran los resultados a nivel nacional. Pero si deseas ver cómo van los votos en tu departamento, solo dirígete a la casilla donde dice “Departamento” y obtendrás los resultados que se han obtenido hasta el momento.

Primeros resultados