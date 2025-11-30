"Tito" Asfura encabeza las elecciones por dos puntos, seguido de cerca de Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, encabeza los resultados de las elecciones en Honduras este domingo 30 de noviembre, muy seguido del candidato liberal Salvador Nasralla, cuando se llevan escrutadas más de 7 mil urnas en todo el país.

La información fue oficializada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en una cadena nacional que en principio estaba convocada para las 9:00 de la noche, pero que después la convocaron para las 10:00. El CNE tuvo en vilo a la población hondureña porque por más de 30 minutos solo se escuchaba el llamado a la cadena, sin que aparecieran en las pantallas y en las radios los consejeros.

En la cadena nacional estuvieron los tres consejeros, la presidenta Ana Paola Hall, del Partido Liberal, el secretario Marlon Ochoa, del partido Libertad y Refundación (Libre), y Cossette López, del Partido Nacional.

De acuerdo a los datos a las 11:00 de la noche, Tito Asfura lleva el 40.6 de los votos, equivalente a 530,073 sufragios; Salvador Nasralla con el 38.8 por ciento para 506,316 votos; le sigue Rixi Moncada del partido Libre alejada en un tercer lugar con el 19.6 por ciento, equivalente a 255,972 votos; Nelson Ávila del Pinu con el 0.8 por ciento que representan 10,698 votos y Mario Rivera de la Democracia Cristiana con el 0.2 que equivalen a 2,152 votos.