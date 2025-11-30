"La izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras": María Elvira Salazar tras primer corte de resultados

Washington, Estados.- La congresista estadounidense María Elvira Salazar felicitó este domingo al pueblo hondureño por su amplia participación en las elecciones generales y destacó la importancia de garantizar un conteo transparente de votos. Además, aseguró que aunque aún no se tengan resultados definitivos, el primer corte revela que "una cosa ya es clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo". Tras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera una conferencia de prensa con los primeros resultados de los comicios, la congresista reaccionó a través de una publicación en su red social de X, donde escribió: "la izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras".

"Mientras se siguen contando los votos, una cosa ya es clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático", añadió. Más temprano, la congresista expresó en otra publicación: "Muchas felicidades al pueblo hondureño por salir a votar en masa y defender su democracia". Asimismo, exhortó a "contar cada voto con total transparencia. ¡La voluntad del pueblo debe respetarse!".

