"La izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras": María Elvira Salazar tras primer corte de resultados

Washington, Estados.- La congresista estadounidense María Elvira Salazar felicitó este domingo al pueblo hondureño por su amplia participación en las elecciones generales y destacó la importancia de garantizar un conteo transparente de votos. Además, aseguró que aunque aún no se tengan resultados definitivos, el primer corte revela que "una cosa ya es clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo".
Tras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera una conferencia de prensa con los primeros resultados de los comicios, la congresista reaccionó a través de una publicación en su red social de X, donde escribió: "la izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras".
"Mientras se siguen contando los votos, una cosa ya es clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático", añadió.
Más temprano, la congresista expresó en otra publicación: "Muchas felicidades al pueblo hondureño por salir a votar en masa y defender su democracia".
Asimismo, exhortó a "contar cada voto con total transparencia. ¡La voluntad del pueblo debe respetarse!".
Muchas felicidades al pueblo hondureño por salir a votar en masa y defender su democracia. Ahora toca contar cada voto con total transparencia.— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) December 1, 2025
¡La voluntad del pueblo debe respetarse! 🇭🇳🇺🇸
El primer pronunciamiento de Salazar coincidió con el del congresista Carlos Giménez, quien afirmó que desde el Congreso de Estados Unidos se mantendrán atentos a la evolución del proceso electoral.
"Desde el Congreso de Estados Unidos, estaremos muy pendientes de los resultados en Honduras", indicó a través de su cuenta de X.
Este 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños estuvieron habilitados para elegir al próximo presidente, así como 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Alrededor de 700,000 ciudadanos votaron por primera vez.