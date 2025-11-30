No hay límites cuando se trata de la democracia: jóvenes y adultos mayores acudieron a las urnas

Primeros votantes no se abstuvieron de ejercer el sufragio este 30 de noviembre, pero el adulto mayor también dio ejemplo.
Varios adultos mayores se movilizaron a ejercer el sufragio este 30 de noviembre; con sus bastones y sillas de ruedas demostraron que no hay límites.
La democracia fue primero este 30 de noviembre y, por supuesto, el adulto mayor dio el ejemplo. Acompañados de sus seres queridos, hicieron que su voz se escuchara.
En sillas de ruedas, con ayuda de sus hijos o cuidadoras, la democracia los llamó y el adulto mayor no dijo no; respondió al llamado.
Con una sonrisa, una ciudadana en su silla de ruedas posó para el lente de EL HERALDO minutos después de haber ejercido el sufragio.
Esta madre también demostró que no hay límites y que el querer es poder. Junto a una bebé en brazos y su hijo al lado, también salió a las urnas.
En estas elecciones, más de 700,000 de los 6.5 millones de hondureños llamados a las urnas eran nuevos votantes. Tres jóvenes que votaron por primera vez posaron con su meñique teñido.
Las personas con discapacidad hicieron valer su voto. En la fotografía figura una ciudadana dispuesta a ejercer el sufragio.
Las abuelitas no faltaron en estas elecciones generales. Con su andador llegaron hasta su centro de votación.
Cada hondureño llamado a las urnas jugó un papel fundamental en estas elecciones. Al cierre de las urnas, a las 6:00 de la noche, ya se había iniciado el escrutinio.