No hay límites cuando se trata de la democracia: jóvenes y adultos mayores acudieron a las urnas

Ni la edad, ni las limitaciones físicas impidieron que cientos de hondureños acudieran a las urnas este 30 de noviembre para hacer escuchar su voz en las elecciones generales

  • 30 de noviembre de 2025 a las 19:42
1 de 10

Primeros votantes no se abstuvieron de ejercer el sufragio este 30 de noviembre, pero el adulto mayor también dio ejemplo.

 Foto: EL HERALDO
2 de 10

Varios adultos mayores se movilizaron a ejercer el sufragio este 30 de noviembre; con sus bastones y sillas de ruedas demostraron que no hay límites.

 Foto: EL HERALDO
3 de 10

La democracia fue primero este 30 de noviembre y, por supuesto, el adulto mayor dio el ejemplo. Acompañados de sus seres queridos, hicieron que su voz se escuchara.

 Foto: EL HERALDO
4 de 10

En sillas de ruedas, con ayuda de sus hijos o cuidadoras, la democracia los llamó y el adulto mayor no dijo no; respondió al llamado.

 Foto: EL HERALDO
5 de 10

Con una sonrisa, una ciudadana en su silla de ruedas posó para el lente de EL HERALDO minutos después de haber ejercido el sufragio.

 Foto: EL HERALDO
6 de 10

Esta madre también demostró que no hay límites y que el querer es poder. Junto a una bebé en brazos y su hijo al lado, también salió a las urnas.

 Foto: EL HERALDO
7 de 10

En estas elecciones, más de 700,000 de los 6.5 millones de hondureños llamados a las urnas eran nuevos votantes. Tres jóvenes que votaron por primera vez posaron con su meñique teñido.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
8 de 10

Las personas con discapacidad hicieron valer su voto. En la fotografía figura una ciudadana dispuesta a ejercer el sufragio.

 Foto: EL HERALDO
9 de 10

Las abuelitas no faltaron en estas elecciones generales. Con su andador llegaron hasta su centro de votación.

 Foto: EL HERALDO
10 de 10

Cada hondureño llamado a las urnas jugó un papel fundamental en estas elecciones. Al cierre de las urnas, a las 6:00 de la noche, ya se había iniciado el escrutinio.

 Foto: EL HERALDO
