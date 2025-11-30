Inicia el escrutinio en el Instituto Jesús Milla Selva, en el Distrito Central

La recepción de votos está llegando a su etapa final y, con ello, los centros de votación cierran las puertas a los ciudadanos y comienzan el conteo oficial de votos.
El Instituto Jesús Milla Selva es uno de los centros de votación, del Distrito Central (DC), que dio inicio al proceso de escrutinio.
Observadores nacionales e internacionales presencian el acto para velar que todo ocurra con la mayor de la transparencia.
Los gritos de los ciudadanos presentes en el centro de votación se hacen presente con cada voto cantado.
Algunos gritos son en apoyo a sus candidatos y otros en tono de abucheo. Todo depende del rostro que esté marcado en la papeleta.
Aunque el ambiente tiene un tinte tenso, también destellan ciertas chispas de alegría entre los presentes, quienes se mantienen ansiosos por ver los resultados finales.
Hasta el momento, no se ha reportado ninguna incidencia que estropee el conteo de votos, sin embargo, el proceso se mantiene bajo el ojo público.
Los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV), los defensores de cada partido y los observadores, han llevado el proceso de forma ordenada.
Los votantes tenían hasta las 7:00 de la noche para llegar a votar a las urnas, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) amplió el tiempo de recepción una hora más.
Se espera que en las próximas horas el CNE realice el primer corte y brinde los resultados preliminares.