Inicia el escrutinio en el Instituto Jesús Milla Selva, en el Distrito Central

El conteo oficial de votos ya comenzó en el Instituto Jesús Milla Selva, ubicado en el Distrito Central. Hasta el momento, no se reportan incidencias

  • 30 de noviembre de 2025 a las 18:40
La recepción de votos está llegando a su etapa final y, con ello, los centros de votación cierran las puertas a los ciudadanos y comienzan el conteo oficial de votos.

Foto: Alex Pérez | El Heraldo
El Instituto Jesús Milla Selva es uno de los centros de votación, del Distrito Central (DC), que dio inicio al proceso de escrutinio.

 Foto: Alex Pérez
Observadores nacionales e internacionales presencian el acto para velar que todo ocurra con la mayor de la transparencia.

Foto: Alex Pérez
Los gritos de los ciudadanos presentes en el centro de votación se hacen presente con cada voto cantado.

Foto: Alex Pérez
Algunos gritos son en apoyo a sus candidatos y otros en tono de abucheo. Todo depende del rostro que esté marcado en la papeleta.

 Foto: Alex Pérez
Aunque el ambiente tiene un tinte tenso, también destellan ciertas chispas de alegría entre los presentes, quienes se mantienen ansiosos por ver los resultados finales.

Foto: Alex Pérez
Hasta el momento, no se ha reportado ninguna incidencia que estropee el conteo de votos, sin embargo, el proceso se mantiene bajo el ojo público.

Foto: Alex Pérez
Los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV), los defensores de cada partido y los observadores, han llevado el proceso de forma ordenada.

Foto: Alex Pérez
Los votantes tenían hasta las 7:00 de la noche para llegar a votar a las urnas, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) amplió el tiempo de recepción una hora más.

 Foto: Alex Pérez
Se espera que en las próximas horas el CNE realice el primer corte y brinde los resultados preliminares.

Foto: Alex Pérez
