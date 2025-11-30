Tensión y reclamos en la UNAH mientras Nasralla supervisa cierre de urnas

La jornada electoral en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cerró con tensiones, peleas y reclamos entre miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), luego de que algunas mesas decidieran cerrar las urnas pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había ampliado el horario de votación por una hora más.
Una dirigente política denunció que varias JRV cerraron sin acatar la ampliación del CNE, lo que provocó discusiones entre representantes de partidos y miembros de mesa.
"Estamos aquí desde las cinco de la mañana. Cumplimos con el horario y sin retrasos, pero también somos humanos", dijo una integrante de una JRV al rechazar presiones externas.
Otro miembro señaló que el cierre de urnas debe realizarse únicamente por decisión unánime.
Las discrepancias por esta interpretación derivaron en confrontaciones entre representantes de diferentes organizaciones políticas.
La situación escaló cuando el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, llegó al recinto para supervisar el proceso.
Su presencia generó consignas a favor y en contra, así como un ambiente de mayor tensión.
"No acataron las elecciones. Es un delito electoral", afirmó Nasralla, quien advirtió que los responsables podrían enfrentar hasta seis años de prisión.
Tras el cierre oficial de la jornada, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, informó que 2,841,478 votantes habían sido verificados, una cifra que continuaba en ascenso. "Pido que se respete a cada ciudadano que aún esté en la fila", expresó.
Del censo nacional de 6,522,577 personas habilitadas, cerca de tres millones ya habían ejercido el sufragio a las cinco de la tarde.
Concluida la votación, inició el escrutinio para elegir al próximo presidente de la República, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.