Curiosidades de las elecciones: desinfectante en la boca, tinta indeleble, perritos y cachetadas

La jornada electoral en Honduras, arrancó este domingo -30 de noviembre- desde tempranas horas en diversos centros de votación a nivel nacional. Durante el proceso se registraron diversas incidencias como también algunos momentos curiosos que detallamos a continuación.
La afluencia de votantes ha llamado increíblemente la atención, especialmente de los observadores internacionales que fueron distribuidos a nivel nacional. Se espera que alrededor de 6.5 millones de hondureños ejerzan el voto al final del proceso electoral.
También llamó la atención el hecho de que muchas personas con discapacidades se movilizaran hacia sus respectivos centros de votación para ejercer el sufragio.
El lente de EL HERALDO captó a personas de la tercera edad llegando a votar con ayuda de terceros.
Durante la jornada también llegaron votantes acompañados de sus lindos perritos.
Un momento que llamó la atención y que generó risas, fue cuando el alcalde de San Pedro Sula, quien se está reeligiendo, se aplicó desinfectante para manos en la boca y en la axila, por razones desconocidas hasta ahora.
En algunos centros de votación, mototaxis matriculadas con los diversos partidos políticos tenían la tarea de movilizar a los votantes, supuestamente gratis.
En diversos centros de votación se registraron incidencias como retrasos y problemas con el sistema biométrico, sin embargo, un lugar de votación en Danlí, registró un momento de violencia extrema, una mujer le dio tremenda cachetada a un miembro de la mesa electoral porque no estaba habilitada a votar en Danlí.
Otro momento icónico durante el proceso electoral fue cuando el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, realizó su voto en medio de abucheos y gritos. "Redondo, fuera, fuera, estás atrasando el proceso. Que se vaya ese trozo de mier***", vociferaban los votantes que se encontraban haciendo fila.
A Roberto Contreras le invalidaron el voto porque no se fijó que no le sellaron las papeletas.
Los perritos no pasaron desapercibidos en los diferentes centros de votación a nivel nacional.
Durante la jornada, fue captado un votante hondureño que se encontraba en las afueras de un centro electoral, cuya postura hizo canon el meme de un señor con los brazos cruzados en una fiesta en Yucatán, México, según comentarios en redes sociales.
Algunos votantes compartieron imágenes de su dedo marcado con tinta indeleble, pero rápidamente salieron memes en redes sociales, ya que en algunos casos "se les pasó la mano" con la cantidad.
En la capital se volvió viral esta imagen de un vehículo con la pancarta en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo mensaje dice: "NO JOHDAS TRUMP", en referencia al anuncio de indulto del mandatario estadounidense al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.